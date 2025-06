Tamponamento a catena tra 3 tir, muore 53enne | Poco prima c'era stato un altro incidente - Tuttoggi.info

Tragedia nella notte nel tratto umbro dell’autostrada A1, in direzione Firenze / Milano. Un camionista è infatti morto a seguito di un tamponamento a catena tra 3 tir. Alle 6 del mattino di giovedì 12 giugno il tratto autostradale in questione risultava ancora chiuso. Successivamente è stato riaperto, con ancora però code nella zona.

L’incidente – riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni – è avvenuto poco dopo la mezzanotte nel tratto di A1 tra Fabro e Chiusi; in particolare all’altezza del km 411, in direzione nord. Ad avere la peggio il conducente dell’ultimo tir che ha tamponato e che si è incastrato con la cabina nel semirimorchio del mezzo che lo precedeva. Per l’uomo, un 53enne della provincia di Salerno, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Gli altri due conducenti dei mezzi pesanti sono usciti dai mezzi autonomamente ma sono comunque servite le cure dei sanitari del 118. In particolare uno dei camionisti è stato portato in ospedale, mentre per l’altro non c’è stato bisogno.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto, anche quelli Montepulciano, Siena e Città della Pieve, l’elisoccorso e la polizia stradale. Presente anche il personale della 4° Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. L’autostrada, come detto, è stata chiusa per ore, venendo riaperta nelle prime ore del mattino.

Il tamponamento a catena è avvenuto qualche ora dopo un altro incidente verificatosi sempre lungo l’autostrada A1 ma diversi chilometri più avanti e per via del quale era chiuso un tratto successivo, con deviazione sulla viabilità secondaria e incolonnamenti. Prima delle 22 di mercoledì 11 giugno, infatti, un altro incidente era avvenuto nel tratto di autostrada tra Valdichiana e Chiusi, in Toscana dunque, comportando la chiusura dell’A1 in entrambe le direzioni; il sinistro in particolare è avvenuro al km 389 della carreggiata sud.

Nell’incidente – fa sapere Autostrade per l’Italia – un mezzo pesante che percorreva la carreggiata sud ha sbandato urtando i new Jersey, coinvolgendo due camion che percorrevano la carreggiata nord e successivamente ha preso fuoco sulla corsia di emergenza. Quel tratto di strada era dunque rimasto chiuso a lungo, con code nel tratto precedente dove poi si è verificato l’altro incidente, con esiti tragici.

ultimo aggiornamento alle ore 10.50