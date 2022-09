Tampona scooter e fa cadere 18enne ma non si ferma, si cerca donna con Fiat Panda bianca - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto lunedì a Umbertide, il giovane dopo la caduta avrebbe anche perso conoscenza | L'appello dei familiari per ritrovare una signora "sulla settantina, bassa, con capelli chiari e corti"

Dopo l’investimento di qualche giorno fa a Città di Castello, un altro appello è stato lanciato sui social per ritrovare la conducente di una Fiat Panda bianca che, a quanto pare, avrebbe tamponato un ragazzo in scooter, facendolo cadere a terra, senza poi fermarsi.

E’ successo ieri (lunedì 5 settembre), intorno a mezzogiorno, all’incrocio tra via dei Patrioti e via Cristoforo Colombo, a Umbertide. La signora alla guida, secondo quanto riportato dal fratello del giovane 18enne, poi finito in ospedale, sarebbe una donna “sulla settantina, bassa, con capelli chiari e corti” che – riferisce ancora il familiare – sarebbe “andata via senza accertarsi delle sue condizioni, nonostante la violenta caduta”.