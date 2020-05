Taglio degli alberi, stop all’elettricità: le zone

Stop all’energia elettrica, domenica e lunedì, per consentire ad E-Distribuzione lavori urgenti di manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico. Saranno interessate le zone di Colombella, Pieve Pagliaccia, Bosco e Lidarno.

I tecnici dell’azienda elettrica, in collaborazione con una ditta specializzata, eseguiranno un’operazione divisa in due giorni per la deramificazione e il taglio delle piante interferenti con la linea elettrica aerea di media tensione denominata “Colombella”.

Si tratta di interventi non rinviabili (in questo periodo E-Distribuzione esegue soltanto lavori strettamente necessari). Nell’occasione, le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete, nonché la sicurezza degli impianti, per garantire efficienza del servizio. L’attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche.

E-Distribuzione può operare all’interno dell’area di propria competenza adiacente alle linee, mentre fuori da essa non può intervenire e non ha responsabilità. Allo stesso modo, i privati sono tenuti a intervenire nelle aree di proprietà ove transitino linee elettriche dopo apposita segnalazione e richiesta a E-Distribuzione per mettere fuori servizio gli impianti e consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

Il calendario

Le operazioni devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione, grazie a bypass da linee di riserva, circoscriverà a gruppi ristretti di utenze.

– Domenica 3 maggio, a partire dalle 8:30 con conclusione entro la mattinata, pochi civici di via dei Ceraioli, strada Col Martino del Monte, strada Colombella Alta, via delle Marche, via Jesi, strada dei Palazzi

– Lunedì 4 maggio, a partire dalle 8:30 con conclusione nel primo pomeriggio, pochi civici d via Monte del Bosco, strada dei Pecorari, strada del Bosco, strada Eugubina.

Precauzioni

I clienti sono preavvisati attraverso affissioni, con il dettaglio dei civici coinvolti, nelle zone interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.