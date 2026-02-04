 Svincolo di Scopoli, nuovo passo in avanti per la realizzazione - Tuttoggi.info
Svincolo di Scopoli, nuovo passo in avanti per la realizzazione

Redazione

Svincolo di Scopoli, nuovo passo in avanti per la realizzazione

Mer, 04/02/2026 - 16:28

La giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Francesco De Rebotti, ha approvato l’intesa raggiunta sulla localizzazione per la costruzione del semisvincolo Menotre/Scopoli, segnando un passo decisivo verso la sua realizzazione. L’atto sancisce un passaggio fondamentale per il completamento della S.S. 77 “Val di Chienti”, opera strategica inserita nell’Asse Viario Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione.

L’opera, attesa da tempo dal territorio, collegherà la nuova S.S. 77 a quattro corsie con la S.S. 77 storica in località Scopoli, nel Comune di Foligno. L’intervento prevede la realizzazione di due rami di svincolo (ingresso e uscita in direzione Foligno) e una nuova rotatoria di innesto sulla viabilità storica.

“Con questa delibera diamo una risposta alla comunità della Valle del Menotre attesa da anni – dichiara l’assessore de Rebotti – assicurando un collegamento rapido e sicuro alla grande viabilità nazionale. Non si tratta solo di una miglioria viaria: il nuovo svincolo, oltre a costituire il superamento dello storico isolamento dei centri abitati dell’area, rappresenta un presidio di sicurezza essenziale per la gestione delle emergenze e delle attività di protezione civile, specialmente nel periodo invernale, in un tratto stradale che attualmente è privo di uscite intermedie per circa 18 chilometri”.

“Il risultato – prosegue De Rebotti – è frutto di un intenso lavoro di coordinamento tecnico e istituzionale che ha permesso di superare le criticità del passato, garantendo al contempo la tutela del patrimonio paesaggistico e culturale della zona”.

Anche l’Amministrazione Comunale di Foligno ha espresso il proprio gradimento sulla localizzazione, confermando la volontà politica di veder realizzata l’infrastruttura.

L’atto della giunta regionale sarà ora trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il prossimo 18 febbraio è già convocata la Conferenza di Servizi istruttoria, propedeutica alla successiva approvazione da parte del Cipess, passaggio possibile grazie al fondamentale impegno profuso e finalizzato alla risoluzione di problematiche rimaste inevase per anni, oggi finalmente risolte. È possibile, quindi, dare ora l’impulso decisivo per l’avvio della fase realizzativa da parte della società Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.

