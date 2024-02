Il mezzo si è incendiato per un guasto in via Valtiera, nell'area ex Enel

Traffico in tilt lunedì mattina tra Collestrada e Ponte San Giovanni per un Suv andato in fiamme in via Valtiera, nell zona dell’ex Enel. Le fiamme si sarebbero sprigionate a seguito di un guasto.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Presente anche la polizia locale.

La viabilità è poi ripresa regolarmente.