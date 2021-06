Sustainable Valley, l'Umbria punta sul polo chimico di Terni - Tuttoggi

L'assessore regionale Fioroni “Il progetto sustainable valley è strategico per l’intero tessuto economico regionale. Rilanciare Terni"

Nella mattinata di oggi 22 giugno, al Ministero delle Transizione Ecologica a Roma, si è tenuto un incontro tra il Ministro Roberto Cingolani, l’assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, Michele Fioroni, e l’Amministrato Delegato di Novamont, Catia Bastioli.

Sustainable Valley

La riunione è stata l’occasione per presentare al Ministro il progetto della Regione Umbria Sustainable Valley; un progetto per rilanciare tutta l’economia regionale in chiave sostenibile, ripartendo dal polo chimico di Terni.

Attenzione per Terni

L’assessore Michele Fioroni si è dichiarato particolarmente soddisfatto dell’occasione di confronto: “continuiamo a promuovere per l’Umbria – ha dichiarato l’assessore – un nuovo paradigma di sviluppo”. Fioroni ha quindi aggiunto che “il progetto sustainable valley è strategico per l’intero tessuto economico regionale. La necessità di affrontare le criticità dell’area di crisi di Terni richiede oggi una particolare attenzione politica, ma il percorso di specializzazione economica e rilancio del territorio, attraverso innovazione e sostenibilità, sarà uno schema replicato in tutta la Regione”.

Novamont ‘presente’

Particolarmente rilevante è stata la presenza all’incontro di Catia Bastioli, una delle massime personalità europee nel mondo dell’economia circolare e amministratore delegato di Novamont, azienda leader nel settore delle bioplastiche.