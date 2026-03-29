Super Verre per Bacchin, il Grifo sbanca Pesaro 1-0 | Pagelle - Tuttoggi.info

Con una rete di Bacchin nel finale di una partita in cui aveva sprecato molto, il Perugia conquista a Pesaro 3 punti importantissimi nella volata salvezza, sorpassando la Torres e il Carpi e staccando il Bra di 8 lunghezze.

Gara a lunghi tratti dominata dai Grifoni, che hanno sprecato molto, cogliendo anche un traversa con Verre, che poi ha servito a Bacchin (subentrato a Canotto) l’assist per il vantaggio. Padroni di casa pericolosi solo nel finale, con la traversa colpita da Berengo prima della rete del Perugia e l’occasione capitata nel finale a Ventre.

La partita

Il primo squillo è del Perugia, con Verre che avanza fino al limite dell’area avversaria e lascia partire un tiro potente, che però termina a lato.

Dopo un avvio più propositivo, il Perugia si affida al contropiede e al 22′ Verre ha un’altra buona occasione sulla sponda di testa di Montevago, ma il suo tiro termina sopra la traversa.

Al 28′, sull’incursione in area di Giovannini, è Gemello a rifugiarsi in corner.

Al 34′ sull’ottimo cross in area di Bolsius Verre colpisce di testa il pallone, che si stampa sulla traversa!

Spinge il Perugia, che in pochi minuti colleziona occasioni e quattro calci d’angolo consecutivi. In uno di questi Megelaitis colpisce di testa da solo, il pallone attraversa tutta l’area piccola, senza trovare una deviazione.

E così il primo tempo si conclude a reti invariate.

In avvio di ripresa il Perugia cerca la sponda di Montevago. Che prima serve per Canotto, il cui tiro a girare non trova la porta, e poi offre un invitante pallone a Verre, fermato in area.

All’8′ Verre va a segno dopo uno scambio con Montevago, ma viene fischiata la posizione di fuorigioco del centravanti.

Al 19′ clamorosa occasione per il Perugia, con Megelaitis che nel cuore dell’area alza sopra la traversa, sull’intervento dell’avversario. Sdringola (in panchina al posto dello squalificato Tedesco) si gioca lacarta FVS, ma l’arbitro non cambia la propria decisione.

Stellone manda in campo al25′ Jallow e Barranco.

Al 28′ brivido per il Perugia: Berengo raccoglie da un fallo laterale, entra in area e lascia partire un tiro che si stampa sulla traversa. Disattenta in questa occasione la difesa del Grifo.

Al 37′ Bacchin porta in vantaggio il Grifo: sullo splendido lancio di Verre, difende il pallone in area e supera il portiere avversario.

Al 42′ la Vis Pesaro ha l’occasione per il pari, ma Ventre angola troppo il suo tiro a incrociare.

Nel recupero Ladinetti, entrato per uno stremato Verre, su punizione sfiora il raddoppio, ma Pozzi è strepitoso.

Dopo 7′ minuti di recupero triplice fischio dell’arbitro e 3 punti fondamentali per il Perugia, che opera il controsorpasso sulla Torres.

Tabellino e pagelle

VIS PESARO – PERUGIA 0-1

37′ st Bacchin

VIS PESARO: 1 Pozzi 6.5, 3 Zoia 5, 5 Tonucci 5, 6 Di Renzo 6, 7 Pucciarelli 6, 9 Nicastro 5.5 (24′ st 14 Jallow 6.5), 17 Paganini 6, 20 Giovannini 6 (43′ st 19 Ferrari sv), 24 Berengo 6.5 (35′ st 97 Lari 6), 28 Machin 5.5 (24′ st 63 Barranco6), 77 Durmush 5 (24′ st 99 Ventre 5). All. Stellone 5.5. A disp.: 16 Guarnone, 22 Fratti, 2 Piras, 18 Pisano, 25 Fraternale, 27 Bastianelli, 34 Cataudella, 55 Mariani, 66 Podrini, 74 Cometa.

PERUGIA: 1 Gemello 6, 5 Angella 6.5, 9 Montevago 7, 10 Canotto 5.5 (8′ st 11 Bacchin 7), 13 Stramaccioni 6, 20 Tumbarello 6.5, 24 Verre 7.5 (44′ st 21 Ladinetti sv), 26 Calapai 6.5, 31 Tozzuolo 6.5, 32 Megelaitis 6, 98 Bolsius 6 (25′ st 23 Lisi 6.5). All. Sdringola 7. A disp.: 12 Moro, 22 Vinti, 2 Esculino, 4 Joselito, 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei, 17 Terrnava, 18 Perugini, 23 Lisi, 28 Riccardi, 73 Polizzi, 78 Napolano, 90 Nepi.

ARBITRO: Mattia Ubaldi Sez. Roma 1

ASSISTENTI: Giampaolo Jorgji di Albano Laziale e Paolo Cozzuto di Formia

IV UFFICIALE: Gabriele Sacchi di Macerata

OPERATORE FVS: Davide Merciari di Rimini

AMMONITI: Megelaitis, Berengo