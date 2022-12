Sudtirol-Ternana 0-0, rossoverdi non incidono e si fermano a Bolzano - Tuttoggi

Sudtirol-Ternana, un pareggio che non serve ad Andreazzoli. Rossoverdi creano poco e sciupano. Resiste il Sudtirol che sfiora la vittoria

La Ternana cerca continuità di risultati, dopo la sofferta vittoria interna contro il Cagliari di Liverani. Al Marco Druso di Bolzano, Andreazzoli lancia dal primo minuto Defendi e Martella in difesa e Coulibaly a centrocampo: chiavi dell’attacco in mano al tridente Partipilo, Falletti, Pettinari. Tridente anche per mister Bisoli che sceglie Casiraghi, Odogwu e Mazzocchi. Direzione di gara affidata al fischietto di Genova, Marco Mercenaro.

Sudtirol-Ternana, primo tempo 0-0

La Ternana prova a spingere fin dai primi minuti del match, ma la prima vera palla gol è per i Sudtirol: al 3′ bel cross dalla destra di De Col per l’ex Mazzocchi, che di testa spedisce di poco a lato. La Ternana risponde al 15′ con Partipilo che innesca Coulibaly in area, ma la sua conclusione è debole e Poluzzi blocca senza problemi. Scampato il pericolo, il Sudtirol ci prova al 20ì con un bel tiro da fuori di Casiraghi, lanciato in contropiede, con palla che termina di poco alta. Al 29′ Falletti ha l’occasione più ghiotta del match: il ‘folletto’ rossoverde si trova a tu per tu col portiere, ma fallisce la rete. La Ternana insiste ancora con Palumbo che, imbeccato da Falletti in area, si fa deviare il tiro incrociato in corner. Il Sudtirol colleziona calci d’angolo, ma non riesce a incidere e allo scadere del primo tempo è ancora la Ternana a rendersi pericolosa con un colpo di testa di Pettinari, neutralizzato in due tempi da Poluzzi.