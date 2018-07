Successo per la “Scalata della Solidarietà” organizzata dal G.S. “Luigi Metelli”

L’hanno chiamata la “Scalata della Solidarietà” e domenica scorsa oltre 70 cicloamatori del Gruppo Ciclistico Sportivo Luigi Metelli sono saliti in Valnerina fino a Castelluccio per contribuire a tener viva l’attenzione nei confronti delle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici.

“Tornate a vivere le zone colpite dal sisma”, questo il messaggio dei ciclisti folignati, con in testa Domenico Metelli, Giuseppe Metelli ed il presidente del sodalizio Dionisio Marsili, arrivati a Castelluccio e a Norcia dove sono stati accolti dall’assessore Giuseppina Perla. Una giornata di sport da vivere nelle zone di Cascia e Norcia. Da questa volontà è nata l’idea del Gruppo Ciclistico Sportivo Luigi Metelli di Foligno di organizzare un’uscita con circa settanta ciclisti che da Foligno hanno percorso le strade che portano a Cascia, Castelluccio e Norcia.

Il messaggio del gruppo ciclistico è quello di tornare a frequentare i territori che sono stati colpiti dagli eventi sismici del 2016 così da portare un aiuto concreto alla popolazione e all’imprenditoria locale che ha deciso di proseguire la propria strada personale e lavorativa nei territori colpiti dal sisma.

La giornata è iniziata alle prime ore dell’alba quando gli sportivi si sono riuniti nella sede della Metelli Spa per iniziare la passeggiata in direzione Castelluccio di Norcia. Il percorso ha attraversato gli altopiani appenninici, con la sosta dei ciclisti proprio a Castelluccio per ammirare il meraviglioso spettacolo della fioritura. L’uscita si è conclusa con un momento conviviale in una dei ristoranti di Norcia, ricostruito all’esterno delle mura della città.

Ad accogliere i ciclisti anche il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno che ha sottolineato come iniziative del genere donino alla città un grande momento di gioia e oggi più che mai è necessario ribadire che la scelta giusta è quella di restare. Al sindaco è stata consegnata una targa celebrativa dell’evento. “Questo è un piccolo segnale che il gruppo ciclistico Metelli ha voluto dare – ha commentato l’imprenditore Domenico Metelli promotore dell’iniziativa – l’idea è quella di mantenere alta l’attenzione su Norcia e di sensibilizzare le popolazioni limitrofe ad arrivare in città e godere delle sue bellezze”.

Stampa