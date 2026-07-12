Successo per la cena d’estate di Nora:150 persone a sostegno della Radioterapia Oncologica di Perugia - Tuttoggi.info

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Successo per la cena d’estate di Nora:150 persone a sostegno della Radioterapia Oncologica di Perugia

Redazione

Successo per la cena d’estate di Nora:150 persone a sostegno della Radioterapia Oncologica di Perugia

Dom, 12/07/2026 - 08:08

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Grande partecipazione alla cena d’estate organizzata dall’Associazione di volontariato Nora, costituita per sostenere la Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica dell’Azienda Ospedaliera e dell’Università degli Studi di Perugia. L’iniziativa si è svolta il 9 luglio nella cornice del Golf Club di Santa Sabina, in collaborazione con l’associazione Un’Idea per la Vita.

Sono state circa 150 le persone che hanno preso parte alla serata, testimoniando con la loro presenza la vicinanza alle finalità di Nora e il sostegno ai progetti dedicati ai pazienti oncologici e al costante sviluppo della Radioterapia di Perugia.

Nel corso della serata il presidente dell’associazione, Paolo Rossi, ha ricordato la missione di Nora e gli obiettivi che ne guidano l’attività. La presidente del Comitato Scientifico, Cynthia Aristei, ha quindi illustrato quanto realizzato negli ultimi mesi grazie all’impegno dell’associazione a favore della Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica. A seguire è intervenuta Laura Catocci, in rappresentanza di Un’Idea per la Vita, che ha auspicato la nascita di progetti condivisi tra le due associazioni per contribuire a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici.

Alla serata hanno partecipato anche l’assessore del Comune di Perugia Alessandra Sartore, il consigliere comunale Nicola Paciotti, la professoressa Annalisa Giusti, delegata del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Antonio D’Urso e il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Terni Andrea Casciarri.

Accompagnata da un piacevole sottofondo di musica dal vivo, la serata si è conclusa in un clima di cordialità e partecipazione, confermando ancora una volta come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini rappresenti un valore fondamentale per sostenere la ricerca, l’innovazione e la qualità delle cure offerte ai pazienti oncologici.

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