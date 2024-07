Successo per il torneo di scacchi di Amelia, spunta pure Terence Hill - Tuttoggi.info

Grande successo per il quarto torneo internazionale di scacchi “Città di Amelia”, che a sorpresa ha avuto anche la visita di Terence Hill. A vincere la competizione è stata Kamilla Rubinshtein, romana di 19 anni.

Per l’intero scorso fine settimana, l’evento ha catalizzato l’attenzione del mondo scacchistico nazionale. Ben 144 i giocatori ai nastri di partenza, provenienti in gran parte dal Bel Paese ma anche da Inghilterra, Turchia, Francia, Germania, Russia e Finlandia, a conferma di quanto interesse desti ormai a livello europeo il Grand Prix dell’Umbria, ideato da Daniele Ubaldi e Sergio Rocchetti dell’associazione scacchistica “A Gonfie Vele”. Palazzo Petrignani e il Chiostro di Sant’Agostino sono stati gli scenari che hanno ospitato la manifestazione, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale che da sempre segue da vicino l’evento.

Fra i partecipanti il maestro internazionale Edoardo Di Benedetto, ben tre maestri Fide e una decina di candidati maestri. Insomma, un parterre di tutto rispetto coordinato alla perfezione dalla terna arbitrale composta dall’internazionale Giuseppe Buonocore, dal nazionale Alberto Anasetti e dal preparatissimo Filip Marius Liviu. Venendo ai risultati, la candidata maestro Rubinshtein si è imposta su tutti con quattro vittorie e un pareggio, a pari merito con il maestro internazionale Di Benedetto ma con un miglior coefficiente di spareggio. Terzo classificato il maestro Fide Marco Corvi, davanti al candidato maestro Flavio Palozza e al maestro Fide Giulio Calavalle.

Il finlandese Titus Karimies ha invece trionfato nel torneo Open “B”, riservato agli amatori. Il giovane scandinavo ha concesso un solo pareggio, finendo primo con quattro vittorie davanti a Fulvio fagotto e Igor Zerbo. Infine, nel torneo dei principianti vittoria per un’altra piccola Regina degli Scacchi, la 14enne Eleonora Romeo che non ha lasciato nemmeno le briciole, trionfando a punteggio pieno. Dietro di lei Alessio Kuntz e l’esordiente Michele Zhu Jiaxian.

Come sempre grande festa durante le premiazioni, cui hanno presenziato l’assessore al Turismo e alla Cultura Elide Rossi insieme con il responsabile del servizio Riccardo Passagrilli. Premiati anche i migliori fotografi del concorso a tema scacchistico abbinato alla manifestazione, organizzato dal fotografo ufficiale del Grand Prix e art director Emanuele Grilli, e la cui giuria era composta dagli stessi partecipanti al torneo. A vincere con ampio margine di vantaggio è stata la splendida foto scattata da Marco Monzi, che ritrae due anziani mentre giocano a scacchi in un parco di Sofia. Dietro Monzi sono giunti Sabina Deepak e Stefano Petrucci.

E ancora: tantissimi i premi in ceramica realizzati dai ragazzi con disabilità complessa del Centro di integrazione e riabilitazione di Porchiano di Amelia, con numerosi premi di fascia e d’età; visita a sorpresa di Terence Hill il sabato mattina; scacchiere giganti in giro per la città a disposizione di chiunque volesse giocare all’aperto; partita di scacchi umana in piazza Lojali tra i due organizzatori Ubaldi e Rocchetti; classica maglia commemorativa del torneo griffata ACSI, che ritrae il Germanico mentre marcia per il centro storico della città… Insomma, come sempre, contaminazione. Sabato sera, poi, il maestro Di Benedetto si è esibito in una simultanea con una decina di contendenti, vinta da Riccardo Zincani nel consueto clima di allegria e amicizia che contraddistingue gli eventi di A Gonfie Vele.

Quarta tappa del Grand Prix dell’Umbria, il torneo è stato fortemente sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, ha riempito alberghi e ristoranti lasciando in dote alcune partite davvero notevoli dal punto di vista tecnico e teorico. Importante la partecipazione di Nicolochess che ha curato la diretta della tre giorni premiando con un soggiorno – con iscrizione al torneo di scacchi di Ibiza – la partita più bella fra tutti e tre i tornei.

Si chiude così la quarta tappa del Grand Prix dell’Umbria, che ora attende tutti gli appassionati di scacchi a Spoleto, dal 4 al 6 ottobre prossimo. A quel punto sarà tempo di tirare le somme in vista dell’ultimo torneo dell’anno, quello di dicembre a Bevagna.