Fondazione Carit, finanziati 65 progetti su 125: ecco quali - Tuttoggi.info

In campo oltre 1,3 milioni dalla Fondazione Carit per progetti sul territorio: i settori di intervento e le iniziative finanziate

Sono 65 i progetti – su 125 richieste – finanziati dalla Fondazione Carit relativamente al bando 1/2024, vale a dire le richieste generali di contributo. Le iniziative ritenute meritevoli di sostegno hanno visto in totale una dotazione finanziaria di 1 milione e 333.015,51 euro.

Il bando prevedeva uno stanziamento complessivo di 1 milione di euro, tuttavia il Consiglio di amministrazione, avendo preso atto dell’importanza dei progetti pervenuti per lo sviluppo economico e socio culturale del territorio, ha voluto aggiungere circa 333mila euro per poter accogliere tutte le richieste ritenute maggiormente rilevanti.

“Con questo bando – viene ricordato – la Fondazione ha inteso offrire il proprio supporto economico e sussidiario a enti del terzo settore, enti privati senza fine di lucro, enti pubblici ed enti religiosi, per la realizzazione di progetti e iniziative destinati a produrre risultati socialmente rilevanti nell’arco temporale di quindici mesi nei diciannove comuni di intervento”.

In particolare, sono stati finanziati:

per la Ricerca scientifica 4 progetti per euro 191.073,18;

4 progetti per per l’ Arte, attività e beni culturali 13 progetti per euro 179.827,90;

13 progetti per per la Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 2 progetti per euro 53.700;

2 progetti per per l’ Educazione, istruzione e formazione 21 progetti per euro 374.486,68;

21 progetti per per il Volontariato, filantropia e beneficenza 15 progetti per euro 270.068,30 ;

15 progetti per ; per lo Sviluppo locale 10 progetti per euro 263.859,45.

Per quanto riguarda la ricerca scientifica, il contributo maggiore è stato accordato all’Università degli studi di Perugia per il progetto “Per una nuova ecologia urbana nell’area ternana. Prospettive e interventi multidisciplinari”: 100mila euro. Alla Fondazione Giacomo Brodolini sono stati riconosciuti 58.454,84 euro pr “L’intelligenza artificiale a supporto della transizione green”. Il Comune di Terni, per il progetto “Scienza e tecnica in Bct – 2024”, riceverà 29.118,34 euro. Infine l’associazione ternana astrofili Massimiliano Beltrame avrà 3.500 euro per l’adesione alla rete Prisma, per il rilevamento bolidi e ricerca meteoriti.

Questi invece gli assegnatari di contributi per arte, attività e beni culturali: “Festa delle Acque” Piediluco (Proloco Piediluco) 19.998,82; Cantamaggio Ternano 128° Edizione 2024 (Ente Cantamaggio) 20.000 euro; “Le parole del passato. Le voci degli antichi risuonano nell’attualità” (Aicc Terni) 850 euro; Progetto editoriale “Memoria storica 2024” (Centro studi storici Terni) 8.118 euro; Narnimagginaria 2024 (associazione Sator Narni) 19.998,34; “Corrado Spaziani. Mostra di inediti mai esposti del maestro ternano del colore” (Ente Giostra dell’Arme San Gemini) 13.900; TerInPresepe 2024/2025 (aps Tempus Vitae Terni) 14.804,40; Terni Film Festival 2024 (Istess) 20.000; “Il foro di Carsulae. Completamento dello scavo del ninfeo monumentale e sistemazione dell’ambiente colonnato” (associazione Astra Terni) 18.500; Palio dei Colombi (associazione Ente Palio dei Colombi Amelia) 14.827; Vette in vista 2025 (associazione Stefano Zavka Terni) 7.104,34; Trekking Art 4 (cooperativa sociale Alis Terni) 13.647; Festival Ciclopica. Giganti in collina 2024 (AmeliaCiclopica) 8.080.

Per l’ambito salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, finanziati i progetti: “Veicolo di trasporto integrato e formazione per gli anziani (Croce rossa italiana comitato di Terni) 27mila euro; “Crescere insieme” (aps Iro Iro Terni) 26.700 euro.

Questi i beneficiari per i progetti di educazione, istruzione e formazione: liceo scientifico statale G. Galilei (Spazi e strumenti per una scuola digitalizzata) 20mila euro; Comune di Narni (istruzione universitaria, divulgazione e formazione continua) 20mila; Unitilità manifesta Terni (Kid design week 4° edizione) 20mila; asd Euro sport club Terni (A noi il nostro corpo) 15.618,34; Damiano per l’ematologia Terni (Borse di studio ‘Damiano per l’ematologia per Terni’ terzo anno) 10.618,34; istituto tecnico tecnologico Allievi – Sangallo (Supernova ed IV) 20mila; istituto istruzione superiore professionale e tecnico commerciale A. Casagrande – F. Cesi (Hyperdada… nella nuova sede piazza Briccialdi) 20mila; direzione didattica Aldo Moro Terni (Restyling all’Aldo Moro) 17mila; istituto d’istruzione superiore Gandhi Narni (arredi didattici innovativi) 20mila; Narnia arts academy Narni (campus internazionale di alto perfezionamento artistico) 20mila; parrocchia Santa Maria del Rivo Terni (Nido d’infanzia Santa Maria del Rivo) 20mila; Pia Fondazione autonoma mons. Vincenzo Tizzani Terni (Children and kids discovering coding with digital tools and their own body. English lessons) 4.200; Garden club Terni (La bellezza salverà l’ambiente: verso un nuovo paradigma terrestre) 8mila; istituto di istruzione superiore classico e artistico di Terni (Certamen taciteum XXX edizione) 20mila; associazione Filarmonica umbra Terni (attività di formazione 2024-2025) 20mila; direzione didattica “San Giovanni” Terni (protezione scuola: mode on!) 20mila; istituto comprensivo “G. Marconi” Terni (progetto attività teatrale ‘Su la maschera’) 19.700; associazione In Canto Terni (orchestra in corso 2024) 9.350; orario Santa Maria Regina circolo “Stella Polare” Terni (oratorio aperto a tutti) 20mila; direzione didattica “G. Mazzini” Terni (Che bella la nostra scuola!) 20mila.

Per quanto riguarda il settore volontariato, filantropia e beneficienza, questi sono i progetti finanziati: Tutta mia la città (che cresce) (Actl Terni) 13.967 euro; assistenza alle attività degli anziani (parrocchia Santi Faustino e Giovita Narni) 19.847; Amelia comunità solidale 2024-2025 (Arciragazzi Casa del Sole Amelia) 20mila; Coltivare salute e capacitazione (Helios Terni) 18.319; parrocchia Santa Maria Assunta cattedrale Terni 17mila; La casa del pellegrino a Stroncone (parrocchia Ss Michele Arcangelo e Nicola Stroncone) 4.182,49; Comunità solidale (parrocchia Santa Croce Terni) 20mila; A scuola di… primo soccorso (aps World Narni) 14.910; Emozioni in connessione: un percorso psico educativo per minori e mamme inseriti in comunità (Nuova Vita onlus Terni) 17mila; Progetto ‘Est…iamo ancora insieme 2024’ (Afad Terni) 20mila; Lilt la via per prevenire e vivere (Lilt Terni) 19.950; accoglienza delle donne emarginate e vittime della violenza e dei poveri della parrocchia (parrocchia Santa Maria Regina Terni) 20mila; La parrocchia per il quartiere (parrocchia San Giovanni Bosco Terni) 17mila.

Infine, in merito allo sviluppo locale, questi sono i 10 progetti finanziati: Terni digitale 2024 (Terni digital aps) 29.850,59; Tradizione, promozione turistica e sviluppo del territorio di Acquasparta (Comune di Acquasparta) 30.102,96; Sharper – Notte europea dei ricercatori a Terni 2024 (Psiquadro scarl) 30mila; Amelia, città di creatività arte e artigianato (Agorà aps Amelia) 17.847,40; implementazione progetto multimediale presso il museo di storia naturale Stroncone (Comune Stroncone) 30mila; spazio polivalente/espositivo presso la sede storica dell’istituto d’arte ‘O. Metelli’ 2° stralcio (Provincia di Terni) 30mila; Ferentillo storia e memoria 3° edizione (Proloco Ferentillo) 28.998,50; riqualificazione campo allenamento e panchine (Ssd Castello Calcio – Castel dell’Aquila – Montecastrilli) 17mila; fornitura di materiali a completamento di una nuova foresteria adibita all’uso di atleti con disabilità per il tiro con l’arco della asd Arcieri Città di Terni (asd Arcieri Città di Terni) 30mila; Lectio magistralis: il pampepato di Terni igp ed il comparto dolciario umbro come meta di destinazione turistica d’eccellenza (Ancos Terni) 20.060.

Il Presidente della Fondazione Carit, professor Luigi Carlini, dichiara di essere molto soddisfatto per la qualità dei progetti finanziati e si augura che, grazie anche al previsto cofinanziamento degli Enti partecipanti al bando, si possano raggiungere traguardi più significativi per lo sviluppo economico del territorio.