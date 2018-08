Successo della Giornata della Solidarietà a San Giorgio di Cascia

share

Anche quest’ anno la Pro Loco di San Giorgio, grazie all’ impegno e alla volontà del Presidente Angelo Sbriccoli e di tutte le persone che collaborano, è stata organizzata la giornata della Solidarietà. Da oltre 30 anni, la piccola frazione del Comune di Cascia, si impegna in azioni di volontariato e di beneficenza nei confronti dei ragazzi dell’ Associazione L’OASI di Cascia e dell’ Associazione Tutti i colori del mondo di Norcia.

La giornata di quest’ anno ha visto anche la partecipazione di un numeroso gruppo SCOUT DI Viareggio, che in Route in VALNERINA, hanno fatto tappa prima ad Avendita e poi a San Giorgio, dove hanno animato la giornata con canti e balli coinvolgendo tutti i presenti.

“È un momento importante – ha ricordato l’ assessore Monica Del Piano invitata per l’ occasione- che testimonia il valore della condivisione e della fratellanza.B.P., il fondatore dello Scautismo, ricorda tra i suoi messaggi ai ragazzi,di lasciare sempre il mondo un po’ più migliore di come lo abbiamo trovato e questa giornata assume proprio questo significato.”

“L’ impegno,-aggiunge- di molti giovani è una ricchezza importante è concreta di come si può dedicare un po’ del proprio tempo per gli altri”.

Il Presidente Angelo Sbriccoli soddisfatto della riuscita della giornata, ricorda che l’ intero ricavato del pranzo andrà in beneficenza ad entrambe le Associazioni e nel ringraziare sottolinea: ” è un modo per aiutare gli altri ma anche un’ occasione per la piccola frazione di stare insieme e condividere valori e obiettivi importanti”.

