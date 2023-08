Su un muretto davanti a uno strapiombo, passante lancia l'allarme: salvato dalla polizia - Tuttoggi.info

Passante nota un uomo su un muretto con sotto uno strapiombo e teme il peggio, delicato intervento della polizia per convincerlo a desistere dalle intenzioni suicide

Sono stati momenti di paura ieri mattina a Orvieto per un uomo che rischiava di precipitare in uno strapiombo. A dare l’allarme alle forze dell’ordine è stato un passante, temendo il peggio: ha infatti visto un signore seduto su un muretto, con le gambe di fuori, su uno strapiombo di circa 40 metri.

Immediato l’arrivo della pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza, con gli agenti che hanno subito, con molta calma e gentilezza, cercato di instaurare un dialogo con l’uomo per cercare di farlo dissuadere dal suo chiaro intento suicida.

L’uomo, un 66enne della zona, si è subito aperto con i poliziotti ed ha riferito di vivere un momento particolare della sua vita, fatto di perdite e di solitudine, tanto da arrivare a temere che qualcuno gli entrasse in casa per spostare le sue cose. Gli agenti, in attesa dell’arrivo di un’autoambulanza, con molto tatto, gli hanno fatto capire che periodi tristi nella vita possono capitare e che si possono superare, rivolgendosi alle persone giuste, dei professionisti in grado di fornire un valido aiuto, anche di supporto psicologico. L’uomo, dopo circa un’ora, alla fine ha acconsentito a scendere dal muretto e ad entrare da solo nell’ambulanza, affidandosi alle cure dei sanitari.