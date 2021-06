Studios di Papigno, Genovese: "E' nostra intenzione dare loro nuova luce" - Tuttoggi

Paolo Genovese, durante la presentazione della Guida di Repubblica sulla Valnerina, ha chiarito che intende pensare agli Studios di Papigno.

Conferire nuovamente valore agli Studios di Papigno: sarebbe questo il proposito di Paolo Genovese, celebre regista e presidente dell'”Umbria Film Commission”.

Lo ha dichiarato in occasione della presentazione della Guida di Repubblica dedicata alla Valnerina, un ambiente cinematograficamente molto interessante; un’area splendida, che ha fatto da cornice anche ad alcuni capolavori di Roberto Benigni.

Gli stabilimenti di Papigno, un valore aggiunto per la Valnerina

“La Valnerina – ha affermato Genovese alla presentazione della Guida di Repubblica – è una zona tutta da scoprire e da esplorare, e come ‘Umbria Film Commission’ abbiamo intenzione di valorizzarla, sia paesaggisticamente, perché ci sono delle zone che si prestano molto per i film, sia per l’esistenza degli stabilimenti di Papigno”. Qui, infatti, Benigni ha girato “Pinocchio” e altri film celebri, come “La vita è bella” e “La tigre e la neve” . “In questo momento sono inattivi – continua – ma è nostra intenzione dare loro nuova luce”.

La Guida di Repubblica sulla Valnerina

Norcia, Arrone, Cascia, Ferentillo, Visso, Leonessa: solo alcuni dei centri a cavallo tra Umbria, Marche e Lazio, che vengono approfonditi dalla “Guida di Repubblica”. In apertura noti personaggi legati al territorio proporranno i propri consigli ai lettori. A seguire, un viaggio tra la Cascata delle Marmore, il Parco Fluviale e i Sibillini, per poi concentrarsi sui Comuni della zona. Per ognuno, la segnalazione di ristoranti, dove assaggiare il meglio della cucina del territorio, e strutture in cui prolungare la sosta per la notte.

Una terra ricca di arte, storia, cultura e tradizioni

Non manca, poi, una sezione dedicata alle feste di piazza. Il volume propone anche le attrazioni per gli sportivi: la “Greenway del Nera” e il rafting, le arrampicate e i percorsi sulla Spoleto-Norcia. Ampia, infine, la sezione dedicata alle eccellenze dell’enogastronomia; quel km 0 che in Valnerina passa dalla grande norcineria allo zafferano, dai formaggi a legumi tipici. Olio, vino locale, e tanto altro ancora, nel racconto di una terra ricca di arte, storia, cultura e tradizioni.