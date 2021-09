Studentessa positiva, intera classe in quarantena | Dopo 4 giorni torna già la Dad - Tuttoggi

Dopo il caso di Gubbio anche al Campus Da Vinci di Umbertide 20 ragazzi e almeno 6 professori costretti all'isolamento | Oggi i tamponi di verifica

Dopo appena tre giorni dal ritorno sui banchi, anche il Covid-19 torna a scuola. A causa della positività di una studentessa del primo superiore, infatti, un’intera classe del Campus Da Vinci di Umbertide è già in quarantena.

L’alunna, che sarebbe venuta a scuola solo lunedì scorso (13 settembre), ha comunicato l’esito positivo del tampone molecolare all’Asl, che a sua volta si è subito attivata per predisporre la quarantena per i 20 compagni e almeno 6 professori.

Il primo giorno di isolamento preventivo è scattato stato ieri (giovedì 16 settembre) mentre questa mattina, oltre al ritorno della Dad, tutti gli alunni e i docenti sono stati sottoposti ai tamponi di verifica.

Anche in caso di esito negativo di quest’ultimi il protocollo prevede comunque 7 giorni di isolamento per gli studenti vaccinati e 10 per quelli che non hanno ancora completato il ciclo di iniezioni. I docenti, invece, se negativi, potranno subito tornare in cattedra.

Appena due giorni fa, un caso praticamente simile si è verificato all’istituto superiore Cassata-Gattapone di Gubbio, dove la positività di un alunno ha costretto alla quarantena 18 alunni di una classe seconda. Fortunatamente i tamponi di verifica su ragazzi e professori non hanno riscontrato altre positività.