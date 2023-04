Stroncone, inaugurata la nuova Sala Operativa della Protezione Civile - Tuttoggi.info

Gioia e soddisfazione

Gioia e soddisfazione da parte del presidente dell’Associazione, Emilio Antonsambetta, che ha ricordato come la collaborazione con il Comune di Stroncone duri ormai da 23 anni. Il nuovo Centro Operativo Comunale e la sala operativa saranno fulcro per la catena di soccorsi in caso di eventuali calamità che prevedano l’attivazione del COC (terremoti, incendi, allerte meteo, emergenze

sanitarie), e servirà per garantire nell’ambito del territorio comunale la direzione e il coordinamento per i servizi di soccorso e di assistenza alla cittadinanza.

Il Gruppo Albatros

Il sindaco Malvetani, da parte sua, ha ricordato l’importanza del Gruppo Albatros per il territorio di Stroncone e il prezioso operato svolto dai volontari anche in occasione dell’emergenza sanitaria COVID-19, con l’attivo supporto alla cittadinanza per la distribuzione a domicilio di spesa e farmaci. Il sindaco, infine, ha sottolineato anche la profonda gratitudine della comunità di Stroncone per chi ha collaborato alla realizzazione del nuovo COC, e per il costante e prezioso impegno dell’associazione a livello locale e nazionale.

Durante la cerimonia è stata consegnata una targa di riconoscimento a Marco Capotosti, nominato volontario dell’anno 2023. Il centro operativo, infine, è stato dedicato al ricordo di due soci

recentemente scomparsi: Eraldo Amadei e Antonio Contessa, esempi di integrità morale e grande attaccamento alle attività di volontariato.