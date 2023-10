Striscia fa il bis a Città di Castello, il nuovo piatto anti-spreco è la "Torta dolce senza ritorno" | La ricetta - Tuttoggi.info

Dopo la scuola Bufalini l'inviato del popolare Tg satirico di Canale5 Luca Galtieri ha dedicato un servizio all'IIS “Patrizi-Baldelli-Cavallotti”

Le buone pratiche alimentari e la lotta agli sprechi ancora in primo piano a Striscia La Notizia che ieri sera (21 ottobre), dopo il servizio dedicato alla scuola Bufalini, è tornata di nuovo a Città di Castello, stavolta all’IIS “Patrizi-Baldelli-Cavallotti”.

Per la seguitissima rubrica di Luca Galtieri, gli alunni del settore alberghiero hanno realizzato la “Torta dolce senza ritorno”: in cucina, per la preparazione del piatto, hanno collaborato i docenti Emanuele Ascani e Luca Zara, con gli alunni del 4C e 4D Enogastronomia. Per l’abbinamento enologico al dolce di recupero è stata invece impegnata la professoressa Gessica Cii insieme ai ragazzi del 4E Sala e Vendita.

Per realizzare il dolce, nello spirito del “non spreco alimentare”, sono stati l’utilizzati alcuni ingredienti di recupero: bucce di carote, pane raffermo, mele bacate e le trebbie (prodotto di scarto della produzione della birra).

La ricetta, visibile nel servizio di Striscia, è la seguente:

tagliare a cubetti il pane e metterlo in una contenitore con zucchero semolato, poi aggiungere buccia grattugiata di limone, latte, mosto e scarto della birra;

ammorbidire il burro e aggiungerlo a fiocchi in un contenitore con uova ben montate, unire quest’ultimo composto con quello del pane e aggiungere farina di mandorle, vinacce, mele tagliate a cubetti e bucce di carota tritate;

trasferire il composto in uno stampo, distribuendoci sopra mandorle e pinoli, spolverando il tutto con zucchero di canna;

cuocere in forno a 180° per 40-45 minuti; sfornare e lasciare raffreddare prima di servire.

“Il settore alberghiero ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa in quanto da anni tutti i docenti lavorano alla sensibilizzazione di alunni e famiglie al recupero dei prodotti alimentari e al loro riutilizzo”, hanno dichiarato gli insegnanti davanti all’inviato di “Striscia”. La preparazione del piatto anti-spreco è stata preceduta da una visita all’azienda agraria del “Patrizi”, dove vengono coltivate specie erbacee ed arboree della zona, è presente una serra con piante ornamentali e settore orto-floricolo e una piccola cantina dove gli alunni delle terze vinificano l’uva raccolta nel vigneto della Scuola. Galtieri si è anche soffermato con il responsabile del settore “eno-agricolo” Alessandro Baldicchi, impegnato con gli studenti nella vendemmia, in cantina e nei laboratori dove si producono vino, birra e passito.

“La cura dei giovani passa per il pensare al loro futuro: sostenibilità, riciclo, filiera corta, sono i nostri mantra nella progettualità, in particolare al Patrizi, dove si parla di agricoltura e ambientem e al Cavallotti dove si cucina anche con gli scarti. Avere a cuore i ragazzi è insegnare loro un futuro possibile di amore per la terra e i suoi prodotti. Con il servizio di ieri sera di Striscia la notizia abbiamo avuto l’occasione di raccontare tutto questo ad un pubblico vasto con molto orgoglio per ciò che insegniamo ai nostri ragazzi”, ha dichiarato il dirigente scolastico dell’IIS ““Patrizi-Baldelli-Cavallotti” Marta Boriosi.