Strano caso Piccinelli, la Sir sorride: già negativo al Covid

Il libero può tornare già in gruppo dopo l'esito del molecolare | Sabato i test su Colaci e Solè, ancora in isolamento

E’ durata solo pochi giorni, fortunatamente, la quarantena di Alessandro Piccinelli. Il libero della Sir Safety Conad Perugia, risultato positivo alcuni giorni fa al Covid, tanto da non poter partire per la trasferta di Istanbul, è tornato negativo dopo il test molecolare eseguito venerdì, come comunica la società bianconera.

L’atleta pertanto, dopo aver svolto le visite mediche di routine per la ripresa dell’attività, potrà unirsi ai propri compagni e tornare a disposizione di Nikola Grbic.

In precedenza anche Fabio Ricci, risultato positivo al Covid-19 lo scorso 3 gennaio, era tornato negativo dopo il test eseguito in data odierna. Nella giornata di asbato previsti i test molecolari anche per Massimo Colaci e Sebastian Solè, attualmente in isolamento.

Con l’occasione la società bianconera intende ringraziare sentitamente per il grande lavoro e per il grande aiuto prestato sempre alla società bianconera la prof. Antonella Mencacci, direttore del reparto di Microbiologia dell’ospedale di Perugia, tutti i tecnici di laboratorio a partire dalla referente Simona Vento e tutto il personale infermieristico che si occupa dei tamponi Luciano Brugnoni (capo sala), Franco Checcarelli, Roberta Cerrini, Giulia Rambostaia, Rita Barone, Quinn Marie e Sofia Roscioli.