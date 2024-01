Stranieri irregolari, un arresto e un'espulsione dall'Italia in seguito ai controlli della Polizia di Orvieto - Tuttoggi.info

Nel corso degli accertamenti la Polizia di Stato orvietana ha controllato, tra gli altri, due soggetti che avevano destato attenzione.

Un uomo di origine straniera arrestato e uno espulso dall’Italia: è questo il risultato di un’operazione di polizia giudiziaria portata a termine nei giorni scorsi dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto.

Nel corso degli accertamenti la Polizia di Stato orvietana ha controllato, tra gli altri, due soggetti che avevano destato attenzione: uno dei due, un trentacinquenne di origine tunisina, era completamente privo di documenti; l’altro, venticinquenne di origine tunisina, non aveva con sé una documentazione idonea per giustificare la sua presenza in Italia. Sono stati accompagnati in ufficio, dunque, per accertare la loro identità e la loro posizione giuridica.

Gli investigatori della squadra anticrimine, della polizia scientifica e della polizia amministrativa e sociale hanno svolto una serie di verifiche presso le banche dati del Ministero dell’Interno. È emerso che uno dei due aveva fatto ingresso in Italia in maniera irregolare; sulla base di ciò il questore di Terni, Bruno Failla, ha emesso a carico del venticinquenne un decreto di espulsione.

Il trentacinquenne, invece, era stato già espulso dall’Italia nel 2019 e aveva un divieto di farvi rientro fino a dicembre 2024. A suo carico, inoltre, un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, emesso per aver già violato, in precedenza, il divieto di rientrare in Italia.

Il trentacinquenne, con numerosi precedenti per diversi reati, tra cui lesioni personali e violenza sessuale, si trova, al momento, presso la casa di reclusione di Orvieto.