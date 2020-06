Strade sicure, a Norcia arriva autovelox mobile - Tuttoggi

Nel territorio comunale di Norcia arriva l’autovelox. Sarà infatti attivo a partire da domani (sabato 13 giugno) un autovelox mobile al fine di garantire una maggiore tutela della sicurezza stradale.

Autovelox segnalato da cartello

Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità saranno di volta in volta presegnalate, a norma di legge, dall’apposito segnale stradale di indicazione temporaneo ad alta visibilità riproducente l’iscrizione “CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA‘” nonché da cartello, posizionato in prossimità della postazione, indicante il simbolo della Polizia Locale.

L’apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e sotto il costante controllo del personale del Comando di Polizia Locale di Norcia.

Alemanno: necessario aumentare i controlli

“Nella logica della prevenzione e nel rispetto delle basilari regole della strada riteniamo necessario intensificare il sistema dei controlli e quindi della sicurezza” evidenzia il Sindaco Nicola Alemanno. Che ricorda anche come questo progetto abbia trovato spazio già nella programmazione 2016, poi interrotto a causa del sisma.

Attenzione al viale della Stazione

“Saranno maggiormente attenzionati quei tratti di strada che presentano maggiori criticità come ad esempio Viale della Stazione. A tal fine – prosegue Alemanno – si ravvisa la necessità di dover iniziare, in via sperimentale, un progetto che possa consentire la rilevazione automatica delle infrazioni ai limiti di velocità previsti dal Codice della Strada, e che va ad integrare quello più ampio della tutela della sicurezza pubblica, avviato con l’installazione della video sorveglianza in vari punti del territorio”.

Proprio lungo il viale della Stazione poche settimane fa in un incidente stradale aveva perso la vita una giovane trentenne spoletina. Ma soprattutto questa area di Norcia è al centro di richieste di maggiore sicurezza dopo la realizzazione dei villaggi Sae. Che hanno spostato in questa area centinaia di famiglie nursine dal centro storico, aumentando il traffico pedonale e veicolare nella zona.