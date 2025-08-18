 Strade rovinate dopo i lavori della fibra, Comune diffida ditta - Tuttoggi.info
Strade rovinate dopo i lavori della fibra, Comune diffida ditta

Redazione

Strade rovinate dopo i lavori della fibra, Comune diffida ditta

Lun, 18/08/2025 - 15:31

Asfalto non ripristinato correttamente dopo i lavori della fibra e i cittadini chiedono risarcimento per i danni subìti dai veicoli al Comune. Che ora corre ai ripari diffidando la ditta affinché sistemi le strade.

Succede ad Umbertide, dove appunto l’Amministrazione comunale, attraverso il responsabile del VII Settore – Assetto e pianificazione del territorio, Sportello unico attività produttive, Ambiente, Igiene urbana, Demanio e Patrimonio – ha inoltrato a Fibercop S.p.A. una lettera formale di contestazione e diffida in merito ai lavori di posa e installazione delle infrastrutture FTTH 
(tecnologia di connessione internet che utilizza la fibra ottica per portare la connessione direttamente fino all’abitazione dell’utente) nel capoluogo e in alcune frazioni del territorio comunale.

I lavori, pur autorizzati dall’Ente con regolari e successive autorizzazioni, non risultano ad oggi completati: in molti tratti, infatti, manca ancora il definitivo ripristino del manto stradale, che avrebbe dovuto essere effettuato tramite la fresatura del piano esistente lungo l’asse dello scavo e la stesura del tappetino bituminoso. La situazione, come sottolineato nella lettera, ha determinato gravi criticità alla viabilità. Il ripristino provvisorio degli scavi, eseguito con pasta cementizia, ha infatti generato in diversi punti scalini e disomogeneità del piano stradale, dovuti al cedimento del materiale arido di riempimento. Una condizione che può costituire un pericolo per il transito dei veicoli, oltre a rappresentare un disagio per pedoni e ciclisti.

Il Comune sottolinea come il mancato completamento dei lavori stia già provocando all’Ente numerose richieste di risarcimento danni e che nonostante i ripetuti solleciti rivolti alla società, la situazione non ha ancora trovato soluzione. Con questa azione decisa l’Amministrazione comunale vuol tutelare l’incolumità della comunità, richiamando con forza la società esecutrice alle proprie responsabilità e al doveroso completamento degli impegni assunti.

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

