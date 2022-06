Strade, 345mila euro per Cesi e Papigno - Tuttoggi

Strade, finanziati interventi per 345mila euro per le strade di Papigno, Cesi e Villa Palma. Approvati progetti esecutivi

Due interventi di manutenzione straordinaria saranno realizzati dall’assessorato comunale ai lavori pubblici in via Carlo Neri a Papigno, in strada della Ferrovia (tratto principale) e traversa nei pressi della stazione di Cesi e in via delle Palme. Lo ha deciso la giunta comunale stamattina deliberando un atto proposto dall’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati. Con la delibera di oggi 22 giugno sono stati approvati i progetti definitivi/esecutivi per l’esecuzione di “Interventi di manutenzione straordinaria e recupero funzionale delle strade comunali compresi marciapiedi e arredo urbano”, per un importo complessivo di € 345.000

Interventi strade a Papigno e Cesi

Gli interventi erano stati proposti dal Comune di Terni al Ministero dell’Intero nell’ambito di quanto disposto dal decreto per l’“Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali” che prevedeva complessivamente la disponibilità di una somma di 200 milioni per il 2022 e di 100 milioni per il 2023 sull’intero territorio nazionale.

“Con questi interventi – dice il vicesindaco Benedetta Salvati – forniamo delle risposte ai cittadini di due strade che da anni attendono interventi di manutenzione straordinaria. Allo stesso tempo, grazie ai nostri uffici, dimostriamo ancora una volta di essere sempre attenti ad ogni opportunità di finanziamento, presentando progetti fattibili e utili al territorio”.