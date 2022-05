Strada Infernaccio, nuovo asfalto... sperando negli alberi

In realtà, la strada continuerà a essere a tre corsie: quella di sinistra per chi risale verso via Palermo, quella in mezzo per chi si immette sul Raccordo e quella a destra per chi svolta appunto in direzione Prepo. Su quest’ultima corsia si è intervenuto sulle radici più in superfice. Un provvedimento comunque temporaneo, dato che, presumibilmente, il manto stradale tornerà a piegarsi sotto la spinta delle radici degli alberi. A quel punto, come fatto in altre strade cittadine, il Comune potrebbe decidere di sostituire i grandi pini.

L’alternativa, sempre proposta dal Ginkgo Biloba, è che si realizzi la progettata bretella dal ponte di Prepo verso il Lidl, quindi dall’altra parte della linea ferroviaria, potendo a quel punto eliminare la terza corsia.