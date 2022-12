Strada intitolata alla Fallaci e assunzioni in consiglio comunale

Martedì alle 14.30 la riunione della massima assise cittadina

E’ stato convocato il Consiglio comunale per martedì 13 dicembre alle 14,30. La seduta pubblica sarà trasmessa mediante diretta streaming, a questo link.

Focus e chiarimenti su assunzioni e riorganizzazione

All’ordine del giorno l’interrogazione presentata da Rita Barbetti e Claudia Minelli (Pd), Luciano Pizzoni (Patto x Foligno) su messa in sicurezza del fiume Topino, l’interrogazione presentata da David Fantauzzi e Rosangela Marotta (Movimento 5 Stelle) per richiesta informazioni su segnalazioni relative a via Flaminia Vecchia, via Roma e piste ciclabili a Sant’Eraclio; l’interrogazione presentata da David Fantauzzi e Rosangela Marotta (Movimento 5 Stelle), Francesco Silvestri (Patto x Foligno), Elia Sigismondi, Rita Barbetti, Claudia Minelli, Giovanni Patriarchi (Pd) su richiesta chiarimenti in merito agli atti di riorganizzazione. In discussione anche la mozione presentata da Federica Bagatti e Marco De Felicis (Lega), su intitolazione di via/piazza/giardino o spazio analogo ad Oriana Fallaci.