Stop treni tra Terni e Foligno, a Giuncano lavori per la galleria anche di notte | Foto e video - Tuttoggi.info

Procedono nel rispetto dei tempi i lavori alla tratta ferroviaria, lavori h24 per la galleria paramassi tra Spoleto e Terni

Procede regolarmente la realizzazione della galleria artificiale paramassi all’altezza di Giuncano, lunga circa 40 metri, per la protezione della sede ferroviaria da fenomeni di dissesto idrogeologico. Un intervento che – insieme al potenziamento tecnologico ed infrastrutturale della tratta ferroviaria tra Terni e Foligno – ha comportato la chiusura del transito dei treni nella zona, con le due città e Spoleto collegate da bus sostitutivi.

I lavori vengono eseguiti anche di notte, 24 ore su 24 e questo sta consentendo il rispetto dei tempi previsti.

A fare il punto della situazione è l’assessore regionale Enrico Melasecche, che coglie l’occasione per ringraziare tutti i tecnici e le maestranze per l’impegno ad alta professionalità con cui stanno operando per la costruzione di tale galleria in pochi giorni.

Prosegue allo stesso tempo la massima attenzione riguardo ai servizi sostitutivi per pendolari e passeggeri. Da mesi prima dell’avvio dei lavori, infatti, la Regione ha sollecitato Trenitalia e RFI affinché fossero adottate le migliori soluzioni possibili per mitigare al massimo i disagi derivanti dall’interruzione della circolazione ferroviaria durante il periodo di esecuzione, con l’attivazione di uno specifico tavolo di confronto e il coinvolgimento del Coordinamento Comitati pendolari, e si è fatta interprete delle criticità emerse chiedendo e ottenendo a più riprese rimodulazioni dei servizi. La situazione viene verificata quotidianamente, con una interlocuzione continua, e lo sarà fino al termine dei lavori, che garantiranno maggiore sicurezza e regolarità del servizio oltre che miglioramenti potenziali nei servizi futuri.