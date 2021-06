Stop a fuochi, l’ordinanza del sindaco contro gli incendi

Divieti e prescrizioni contro la diffusione degli incendi estivi

Per prevenire gli incendi boschivi sono stati istituiti fino al 30 settembre su tutto il territorio comunale una serie di divieti e obblighi. E’ quanto prevede un’ordinanza del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini che dispone, tra l’altro, il divieto di di accensione di fuochi di qualsiasi tipo e natura, che possano cagionare incendi di superfici boscate e sterpaglie. Nel provvedimento si ricorda che con la stagione estiva aumenta il rischio di incendi boschivi provocati da bruciature di stoppie, erbe secche infestanti e arbusti d’ogni genere.

Problematica abbandono fondi rustici

Inoltre lo stato di abbandono cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, in particolare nella stagione estiva potrebbero essere determinanti per il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfacciaurbano-rurale provocando gravi e di ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, per la viabilità, per le attività produttive per i servizi presenti sul territorio comunale.

Evitare condotte pericolose

L’ordinanza sottolinea che è necessario preservare dal rischio di incendio boschivo e d’interfaccia o da altri tipi di rogo originati dall’incuria e dal degrado delle aree rurali, nonché dall’adozione di attività sconsiderate nella conduzione di fondi agricoli o di vita quotidiana, tutte le infrastrutture in particolar modo quelle deputate alla gestione dei servizi della rete viaria di trasporto sia stradale che ferroviaria, alla diffusione dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua.