Stop aborto farmacologico, la mobilitazione femminista, della Cgil e della politica

Stop all’aborto farmacologico senza ricovero, è polemica sulla delibera della Regione Umbria. I consiglieri regionali dell’opposizione, Bori, Meloni, Paparelli, Porzi e Bettarelli (Pd), De Luca (Movimento 5 Stelle) e Bianconi (Misto) accusano la Giunta regionale di aver “complicato in maniera strumentale l’accesso all’interruzione della gravidanza farmacologica”.

“La presidente Tesei – scrivono – riporta indietro le lancette della storia

ai tempi in cui venivano negati i diritti delle donne, al solo scopo di

assecondare il volere dell’ultraconservatore senatore Pillon, suo collega

di partito”.

Proprio il senatore Pillon era stato il primo a dare la notizia della delibera che annullava quella assunta dall’amministrazione Marini. Ora, senza la possibilità di un aborto farmacologico su prescrizione medica, le donne che vogliono interrompere la gravidanza devono farlo ricoverandosi in una struttura sanitaria.

La Cgil all’attacco: la Regione contro l’autodeterminazione delle donne

“La Regione Umbria sceglie di accanirsi contro le donne, la loro libertà ed autodeterminazione e lo fa con un provvedimento fortemente ideologico che riporta l’Umbria indietro di anni, allontanandola dal resto d’Europa”. È duro il giudizio della Cgil dell’Umbria. rispetto alla scelta della giunta Tesei, su spinta dell’assessore leghista alla Sanità Luca Coletto, di abrogare la delibera regionale approvata nel dicembre 2018, che dava indicazione agli ospedali umbri di organizzare con day hospital il servizio per la interruzione volontaria della gravidanza (IVG) farmacologica.

“In pratica – affermano per la Cgil dell’Umbria Barbara Mischianti e Fabrizio Fratini – si nega alle donne la possibilità di scegliere il metodo meno invasivo per loro, imponendo un ricovero per 3 giorni e rendendo sempre più difficile il percorso per ottenere l’aborto farmacologico, il tutto con un evidente aggravio di costi per il sistema sanitario e per giunta andando ad intasare ulteriormente gli ospedali in epoca di Coronavirus”.

“Riteniamo la scelta della Regione assolutamente sbagliata e penalizzante – concludono Mischianti e Fratini – e per questo la Cgil è pronta a mobilitarsi al fianco delle associazioni delle donne”.

La mobilitazione delle associazioni femministe

E poi c’è la mobilitazione delle associazioni femministe umbre. Per le quali le nuove procedure imposte alle donne che vogliono interrompere la gravidanza ne limitano il diritto all’autodeterminazione. E’ quanto viene spiegato in una lunga nota firmata da UDI Perugia; NUDM Perugia; NUDM Gubbio; ” La città delle Donne- APS” Gubbio; RAV Perugia; Democratiche Umbre; CAV di Orvieto – L’albero di Antonia; Ass. Il Filo di Eloisa- Orvieto; Associazione Terni Donne; Associazione nazionale VitadiDonna.

“Si può cercare di raggiungere il paradiso in vario modo. Una modalità, secondo i leghisti della Regione Umbria – inizia così il documento – è quello di rendere difficile la vita delle donne, la loro libertà, la loro autodeterminazione. Così la maggioranza di destra del Consiglio regionale umbro ha abrogato la delibera regionale faticosamente ottenuta nel dicembre 2018, dopo 8 anni di insistenza e di lotte anche contro la recalcitrante giunta Marini. Si dava così indicazione agli ospedali umbri di organizzare con day hospital il servizio per la interruzione volontaria della gravidanza (IVG) farmacologica, dando la possibilità alle donne che decidevano di interrompere la gravidanza, di poter scegliere, il metodo meno invasivo per loro, che meglio si adatta alle loro esigenze e farlo in modo accessibile. Invece, in Umbria non sarà più così. Che sarebbe tutta questa autodeterminazione! Ricoveriamole per 3 giorni, rendiamo sempre più difficile il percorso per ottenere l’aborto farmacologico, impediamo che si possa anche spendere meno ed evitare in epoca COVID di stare in Ospedale a lungo! Questo è stato ottenuto dalla Giunta Tesei con plauso di Pillon ed amici“.

Nel documento si ricorda che l’aborto farmacologico all’estero viene usato dalla maggioranza delle donne, con percentuali crescenti. In Italia (ultimi dati 2018 della sorveglianza IVG del Ministero Salute) solo dal 18%, in Umbria dal 5%”. E questo perché per la donna è “una corsa a ostacoli“.

La situazione in Umbria

“Si era con difficoltà arrivati nel 2019 ad avere almeno un Ospedale nella provincia di Perugia (Pantalla e poi dopo COVID, Umbertide) e due nella provincia di Terni (Orvieto e Narni) – ricordano – che mettessero in atto la procedura di IVG farmacologica. Nei 2 ospedali più grandi, dedicati anche all’insegnamento universitario non è mai stato organizzato. A Terni si offrono alle donne solo 3 IVG chirurgiche ogni settimana e 5 a Perugia, significa quindi che vi sono lunghi tempi di attesa per gli interventi chirurgici (in media 3 settimane), che con la IVG farmacologica, senza sala operatoria e anestesia, si ridurrebbero molto. Questo faticoso piccolo avanzamento che ci faceva essere meno arretrati anche solo dal punto di vista scientifico, da ora viene messo in discussione. I dati su IVG medica riportati dalla relazione del Ministro, mostrano che nelle regioni in cui vi è obbligo di ricovero, nel 95% dei casi le donne firmano ed escono su loro responsabilità. Forse tutta questa protezione … dalle donne, non è così richiesta!“.

Le indicazioni della Sigo

E ricordnao che la SIGO (Società Italiana Ginecologi ed Ostetrici) ha affermato l’8 aprile 2020 che “si dichiara favorevole a una maggiore diffusione dell’aborto farmacologico, a tutela della salute e dei diritti delle donne”. Raccomandando, affinché si realizzi una piena applicazione della procedura farmacologica, le seguenti modifiche: spostare il limite del trattamento da 7 a 9 settimane; eliminare la raccomandazione del ricovero in regime ordinario dal momento della somministrazione del mifepristone a momento dell’espulsione; introdurre anche il regime ambulatoriale che prevede un unico passaggio nell’ambulatorio ospedaliero o in consultorio, con l’assunzione del mifepristone, e la somministrazione a domicilio delle prostaglandine, procedura già in uso nella maggior parte dei Paesi europei.

“In Umbria – concludono – si vuole andare nella direzione opposta e sostenere che questo è a favore della salute femminile. E’ tempo che qui in Umbria, come nel resto d’Italia, le donne si facciano sentire, che la contraccezione torni gratuita, che pretendano che i consultori tornino in grado di funzionare adeguatamente, che il personale e le strutture siano adeguati e formate per rispondere alle esigenze di chi vi abita”.