Stop a sosta selvaggia in piazza Matteotti, tra maggio e giugno arriva Ztl - Tuttoggi.info

Mesi, anzi, settimane contate per la sosta selvaggia in piazza Matteotti, ad Umbertide, dove tra la fine di maggio gli inizi di giugno – quando saranno completati i lavori di piazza Mazzini – arriverà la Ztl.

L’istituzione della Zona Traffico Limitato, con tanto di telecamere e varchi elettronici, chiuderà la piazza principale della città alle auto e ne permetterà l’accesso ai veicoli solo in due determinate fasce orarie (è stato proposto, per ora, dalle 8 alle 10 e dalle 15 alle 17).

Tutto questo, però, non avverrà prima della conclusione del cantiere ai piedi della Collegiata (prevista proprio per quel periodo), che tuttora costringe le macchine a transitare proprio per piazza Matteotti.

Solo pochi giorni fa, in Comune, si era svolto un incontro ad hoc con commercianti, operatori economici del centro storico e residenti per presentare il progetto Ztl. In quella sede il sindaco Luca Carizia, aveva evidenziato come questo percorso rappresenti un passo concreto verso una città più ordinata e funzionale: “Un intervento che punta a dare maggiore ordine e una migliore organizzazione alla viabilità cittadina, con l’obiettivo di rendere Umbertide sempre più vivibile e accogliente per tutti”.

Dello stesso parere è stato Cenciarini: “La ZTL è una delle strategie più efficaci per migliorare la qualità della vita urbana nel centro storico, alleggerendo la piazza e rendendola più sicura per residenti e visitatori, restituendo così dignità ed equilibrio a Piazza Matteotti”, che – come detto – viene scambiata per parcheggio pubblico soprattutto nelle ore notturne..

Dopo l’incontro, l’amministrazione comunale ha fatto sapere che “commercianti e cittadini presenti hanno accolto positivamente la proposta e l’iniziativa del Comune, dimostrando attenzione, spirito di collaborazione e disponibilità al confronto, in un clima costruttivo e partecipato volto al bene del centro storico e dell’intera comunità”.