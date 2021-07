Startup innovative in crescita in Umbria: +16 in 3 mesi - Tuttoggi

Il report di monitoraggio trimestrale sulle startup innovative. Mencaroni: "Si fa strada la capacità di fare innovazione tra le nostre aziende"

Sono 217 (ben 16 in più in 3 mesi e nonostante la pandemia) le startup innovative registrate in Umbria al 1 luglio 2021. Rappresentano il 4,3% del totale delle nuove società di capitali registrate in regione e incidono per 1,6% sul totale nazionale.

Si tratta di un dato in crescita rispetto al consuntivo di fine marzo, chiuso dall’Umbria con 201 startup innovative iscritte nell’apposita sezione del Registro Imprese della Camera di Commercio dell’Umbria.

Startup innovative, Perugia meglio di Terni

Buona la performance di Perugia anche in questo II trimestre dell’anno. Si conferma infatti tra le prime venti province italiane per numero di startup innovative. Ne operano al 1 luglio di questo anno nel capoluogo 164, l’1,21% del totale nazionale. Appena 53, dunque, quelle in provincia di Terni.

E’ uno degli aspetti che emerge dall’ultimo Report di monitoraggio trimestrale, dedicato ai trend demografici e alle performance economiche delle startup innovative, di MISE, InfoCamere e Unioncamere.

Possono ottenere questo status le società di capitali costituite da meno di cinque anni, con fatturato annuo inferiore a cinque milioni di euro, non quotate, e in possesso di determinati indicatori relativi all’innovazione tecnologica.

Mencaroni: “Si fa strada la capacità di fare innovazione tra le nostre aziende”

“I dati sulle startup innovative ci dicono sostanzialmente due cose: che l’ecosistema dell’innovazione continua a popolarsi in Umbria di nuovi attori – riflette il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Giorgio Mencaroni – e che la capacità di fare innovazione, processo lento e che richiede un know-how specifico, si sta facendo avanti tra le nostre aziende del capoluogo, come confermato dal Report trimestrale che piazza Perugia tra le prime venti province in Italia”.

L’iscrizione al Registro delle Startup deve inoltre essere verificata ogni anno. Per l’aggiornamento dell’iscrizione https://www.umbria.camcom.it/novita/notizie/start-up-guida-agli-adempimenti

Il quadro nazionale sulle startup innovative

Al termine del 2° trimestre 2021, il numero di start up innovativeiscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese è pari a 13.582, in aumento di 1021 unità (+8,1%) rispetto al trimestre precedente.

Anche nel secondo trimestre dell’anno si conferma a livello nazionale il podio per la Lombardia 3.627, pari al 26,7% del totale nazionale, seguono il Lazio(1.586, 11,7% del totale), la Campania con 1.205 startup (8,9%).

Per quanto riguarda la distribuzione per settori di attivitàil 75% delle startup innovative fornisce servizi alle imprese(in particolare, prevalgono produzione di software e consulenza informatica, 37,4%; attività di R&S, 14,7%; attività dei servizi d’informazione, 8,7%), il 16,6%opera nel manifatturiero (in particolare fabbricazione di macchinari) mentre il 3,0% opera nel commercio.

Le startup innovative a prevalenza giovanile (under 35) sono 2.451, il 18,1%del totale. Si tratta di un dato di quattro punti percentuali superiore rispetto a quello riscontrato tra le nuove aziende non innovative (14,9%).

Le startup innovative sono contraddistinte da compagini significativamente più ampie rispetto alle altre nuove società di capitali: in media ciascuna startup ha 4,9soci, contro i 2,1 riscontrati tra le altre nuove imprese.