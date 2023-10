Stagione micologica 2023, giorni ed orari di apertura nel territorio della Usl Umbria2 - Tuttoggi.info

Saranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati sia al commercio che per i raccoglitori privati,

A partire dal LUNEDI’ 2 OTTOBRE 2023 fino al GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE 2023, saranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati sia al commercio che per i raccoglitori privati, nelle sedi e con gli orari di seguito descritti:

DISTRETTO DI TERNI E DI NARNI/AMELIA

Dal LUNEDI’2 OTTOBRE 2023 fino al termine della stagione micologica del 30 NOVEMBRE 2023 presso la sede dell’Ispettorato Micologico di Via Bramante in Terni, posto al piano terra negli Uffici Ex Dogana, dal Lunedì al Venerdì,dalle ore 14:30 alle ore 16:30, mentre per il Sabato,dalle ore 12:30 alle ore 13:30;

Dal LUNEDI’2 OTTOBRE 2023 fino al termine della stagione micologica del 30 NOVEMBRE 2023 presso il Nuovo Mercato CopertodiLargoManni in Terni esclusivamente per rilascio della necessaria certificazione dei funghi freschi spontanei destinati alcommercio, dal Lunedì al Sabato,dalle ore 08:00 alle ore 09:00;

N.B. (Si precisa che la sede di piazza Augusto Vera di Amelia è stata chiusa perchè pericolante)

DISTRETTO DI ORVIETO

Dal LUNEDI’ 2 OTTOBRE 2023 fino al termine della stagione micologica del 30 NOVEMBRE 2023, verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del Dipartimento Prevenzione di Via Postierla in Orvieto, dal Lunedì al Sabato,dalle ore 8:30 alle ore 9:30;

DISTRETTO DI SPOLETO

Dal LUNEDI’ 2 OTTOBRE 2023 fino al termine della stagione micologica del 30 NOVEMBRE 2023, verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del Dipartimento Prevenzione di Via San Carlo in Spoleto, nei giorni del Lunedì – Mercoledì – Venerdì,dalle ore 8:00 alle ore 9:00;

DISTRETTO DI FOLIGNO

Dal LUNEDI’ 2 OTTOBRE 2023 fino al termine della stagione micologica del 30 NOVEMBRE 2023, verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del Dipartimento Prevenzione di Via Fiammenga 55/A in Foligno, nei giorni del Lunedì – Mercoledì – Venerdì,dalle ore 12:30 alle ore 13:30;

DISTRETTO VALNERINA – NORCIA

Dal LUNEDI’ 2 OTTOBRE 2023 fino al termine della stagione micologica del 30 NOVEMBRE 2023, verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del Dipartimento Prevenzione di Norcia, sita in Via Del Lavoro 7 – Zona Industriale, nei giorni del Lunedì – Mercoledì – Venerdì,dalle ore 12:00 alle ore 13:00.

Si ricorda che, dal 1 SETTEMBRE 2023 fino al termine della stagione micologica del 30 NOVEMBRE 2023, è attivo il Servizio diPronta Disponibilità Micologica (dalle ore 20:00 alle ore 08:00anche per i giorni prefestivi e festivi) per gli interventi relativi a casi di sospetta intossicazione da funghi, su chiamatadei centralini dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL Umbria 2delle sedi di Narni/Amelia – Orvieto – Foligno – Spoleto – Norcia.

A cura del Responsabile P.O. Prevenzione – Area Prevenzione – Sicurezza Alimentare Dott. Pierbruno Nigro, della Responsabile Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione Dott.ssa Cinzia Mari e del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Umbria 2 Dott. Danilo Serva