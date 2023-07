Stadio Curi, l'illuminazione funziona: sopralluogo fino a tardi | Video - Tuttoggi.info

Fino a tarda serata il sopralluogo allo stadio "Renato Curi" di Perugia legato ai requisiti stabiliti dalla Serie B

E’ durato fino alla tarda serata di giovedì il sopralluogo allo stadio “Renato Curi” di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali legato ai requisiti del Perugia Calcio necessari per la Serie B.

Tra gli aspetti analizzati il corretto funzionamento dell’illuminazione notturna dello stadio dopo l’adeguamento dell’impianto elettrico. Le prove avrebbero sancito che è tutto ok, come ha evidenziato anche l’assessore comunale allo sport Clara Pastorelli, che sulla sua pagina Facebook ha condiviso un video in merito.