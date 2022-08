Stadio-clinica, Regione "Non necessario sottoporre a Vas il progetto" - Tuttoggi

Progetto stadio Ternana e clinica privata di Bandecchi, determina della Regione Umbria "Non necessità di sottoporre progetto a Vas"

Conclusa un’altra fase dell’iter amministrativo sul progetto stadio-clinica della Ternana Calcio. Al di là delle ben note polemiche, compreso il derby fuori dallo stadio, la Regione Umbria ha depositato la determinazione dirigenziale avente per oggetto “Procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. Art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 9 della L.R. 12/2010 – Comune di Terni. Variante Parte Strutturale e Parte Operativa al PRG vigente per la valorizzazione, gestione, in condizioni di equilibrio economico – finanziario, dello Stadio “Libero Liberati” e realizzazione di un edificio per attività Socio – Sanitarie/Clinica, ai sensi della L. 147/2013”. Chiariamo subito che non c’è notizia della perizia commissionata dalla Regione all’università Cattolica, un elemento che sarebbe stato sicuramente utile alla questione sulla quale sono stati chiamati a esprimersi ben 13 enti (Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio – Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo – Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria – Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli – Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti – Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale – Servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche. Altri Enti Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria. A.R.P.A. UMBRIA – Direzione Generale. Provincia di Terni – Servizio PTCP. A.U.R.I. Umbria Azienda U.S.L. n. 2 Agenzia Forestale Regionale Umbra).

Stadio-clinica, il parere “Non necessità di sottoporre a VAS il progetto”

Il dirigente della Regione Umbria, Andrea Monsignori, ha dunque determinato “Di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS la variante Parte Strutturale e Parte Operativa al PRG vigente per la valorizzazione, gestione, in condizioni di equilibrio economico – finanziario, dello Stadio “Libero Liberati” e realizzazione di un edificio per attività Socio – Sanitarie/ Clinica, ai sensi della L. 147/2013. Comune di Terni. Nelle successive fasi dell’iter della variante proposta e nella fase di progettazione si raccomanda al Comune di Terni di tener conto delle seguenti indicazioni e criteri tesi a garantire un migliore inserimento ambientale degli interventi”.