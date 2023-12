Spray al peperoncino scatena il panico sul bus, paura per 30 studenti - Tuttoggi.info

L’autista è stato costretto a fermare il mezzo per far scendere i passeggeri infastiditi da bruciore ad occhi e gola (uno di loro è stato medicato dal 118) | E' stata sporta denuncia, saranno visionati i filmati della videosorveglianza interna per risalire al responsabile

Un autobus con 30 studenti, partito da Sansepolcro, è stato costretto a fermarsi dopo 20 minuti, nei pressi di Palazzo del Pero, a causa di uno spray urticante al peperoncino.

L’autista, intorno alle 14 di oggi (14 dicembre), è stato costretto a fermare il mezzo per far scendere tutti i giovani passeggeri in sicurezza, alcuni dei quali infastiditi fortemente dal bruciore agli occhi e alla gola e molto spaventati.

Sul posto sono stati chiamati anche carabinieri e 118, con i sanitari che hanno medicato sul posto un ragazzo particolarmente provato dagli effetti dello spray. Dopo alcuni minuti utili a garantire l’areazione, l’autobus ha poi proseguito il viaggio fino al capolinea di Arezzo, arrivando con circa 30 minuti di ritardo.

Il conducente di Autolinee Toscane, che ha rischiato non poco, ha sporto denuncia ai carabinieri. Ora saranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza a bordo, per risalire al responsabile dell’avventato gesto, che di fatto rischia il deferimento per interruzione di pubblico servizio.

“E’ un episodio molto pericoloso – ha commentato il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli – soprattutto per le conseguenze che poteva avere. Per fortuna la prontezza del nostro autista, che desidero ringraziare, ha evitato che le ripercussioni potessero essere maggiori”