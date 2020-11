Sportello per le imprese, a Narni riprende l’attività di promozione bandi e finanziamenti - Tuttoggi

E’ ripresa l’attività dello sportello informativo territoriale del Comune di Narni che fornisce informazioni sulle opportunità di finanziamento europee, regionali e nazionali. Lo annuncia l’assessore alle attività produttive Lorenzo Lucarelli che ricorda gli obiettivi dello sportello e a chi si rivolge. Il servizio è dedicato ai giovani che stanno pensando di aprire un’attività e sono alla ricerca di informazioni su agevolazioni finanziarie e procedure da seguire, ai piccoli imprenditori, commercianti e artigiani, liberi professionisti che desiderano rilanciare e sviluppare la propria attività ed hanno necessità di approfondire le opportunità.

Lo sportello può essere utile anche per le numerose associazioni del territorio che ricercano nuove idee e strumenti per realizzare progetti e attività al servizio della comunità. Data l’emergenza gli incontri personalizzati con esperti europrogettisi e consulenti di finanza agevolata si svolgeranno nei locali del Dgipass su appuntamento allo 0744747-265-267 o in alternativa direttamente contattando gli operatori allo 0744 747277 con e-mail digipass.narni@comune.narni.tr.it

“Abbiamo ritenuto fondamentale dare continuità ad un servizio a cui possono accedere liberamente tutti i cittadini e tutte le realtà socio-economiche e associative che contribuiscono allo sviluppo locale del territorio”, dichiara l’assessore Lucarelli che sottolinea poi come lo sportello sia importante “proprio in un momento molto difficile caratterizzato da importanti cambiamenti socio-economici ma anche da tanta voglia di riprendere in mano la vita di sempre, di rilanciarla e di migliorarla.

I programmi, le misure e gli strumenti per trovare un supporto economico e finanziario ci sono – prosegue – molte le opportunità aperte ma molte altre sono ancora in arrivo per tutti, in particolare per coloro che hanno un’idea vincente ed intendono svilupparla e promuoverla nel territorio di Narni”