Spoleto, una raccolta firme per intitolare una via a Nazzareno D'Atanasio - Tuttoggi.info

Il 26 maggio 2025 saranno dieci anni dall’improvvisa morte di Nazzareno D’Atanasio. Dieci anni da quella mattina in cui un infarto ha stroncato la vita, a 58 anni, allo stimato imprenditore di Spoleto, lasciando sgomenta non solo la città intera ma anche i cittadini degli altri luoghi che lo avevano visto in prima fila, per la sua azienda di recupero crediti Maran (di cui aveva aperto sedi in varie parti d’Italia ed anche all’estero) e per l’impegno nel calcio a 5, portando la sua società fino in serie A2.

I tanti che hanno avuto la fortuna di condividere un pezzo di vita insieme a lui non lo dimenticano e vorrebbero che l’intera città gli rendesse omaggio, intitolandogli una via o una piazza di Spoleto, appunto passati i 10 anni dalla scomparsa, come prevede la normativa in materia. Per questo è iniziata in questi giorni una raccolta di firme da presentare al Comune, un’idea nata da un ex dipendente della filiale di Roma dell’allora Maran e sposata poi, con commozione, dai familiari.

Sono già arrivate oltre 500 firme, insieme a tante testimonianze di persone che hanno voluto raccontare ai familiari di Nazzareno D’Atanasio il bene ricevuto da lui, spesso in segreto: persone che hanno evitato lo sfratto grazie ad un suo intervento, indigenti che ricevevano la spesa alimentare, gente che si è trovato il biglietto aereo pagato per raggiungere i propri familiari lontani. Tanto l’affetto ancora palpabile nei confronti dell’imprenditore, che molto ha dato alla città ed ai suoi cittadini.