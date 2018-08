Spoleto, successo per l’Educamp del Coni

Grande successo per la prima settimana di EDUCAMP, il progetto nazionale del CONI che promuove ogni estate, attraverso una fitta rete di centri estivi e sportivi multidisciplinari selezionati, programmi di attività ludico-motoria pre-sportiva e sportiva.

Il campus, rivolto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni e pensato per le famiglie dei centri colpiti dal terremoto del 2016, ha fatto registrare il tutto esaurito sia nella prima che nella seconda settimana, in programma dal 27 al 31 agosto.

“Siamo molto soddisfatti per l’ottima riuscita che sta avendo il progetto a Spoleto – sono state le parole del consigliere comunale con delega allo sport Massimiliano Montesi – La risposta delle famiglie e dei ragazzi è stata eccezionale, superiore alle attese e questo non può che farci piacere. Sento il dovere di ringraziare il presidente del CONI Umbria Domenico Ignozza, che ha creduto in questa amministrazione ed ha lavorato al nostro fianco per realizzare queste due settimane di sport dedicate ai ragazzi e alle ragazze di Spoleto”.

L’Educamp sarà quindi attivo anche la prossima settimana per un massimo di venti ragazzi. Si svolgerà presso il Palarota e la pista di Atletica dalle ore 8.00 alle ore 16.30 (pranzo compreso). Ad accogliere i ragazzi sono stati individuati insegnanti di Educazione Fisica o Laureati in Scienze Motorie.

“Oltre a constatare l’ottima riuscita dell’iniziativa, desidero esprimere grande soddisfazione per la fattiva collaborazione che si è instaurata da subito tra il CONI e l’amministrazione comunale di Spoleto – ha dichiarato il Presidente del CONI Umbria Domenico Ignozza – Una collaborazione che ha visto, per la prima volta, i due enti collaborare intensamente a favore dei giovani di Spoleto colpiti dal terremoto. L’auspicio – ha aggiunto il Presidente Ignozza – è che, dopo le fortunate esperienze vissute durante il Festival dei Due Mondi e in occasione dell’EDUCAMP, si continui a lavorare insieme con l’obiettivo di realizzare eventi ed iniziative significative e di valore per la città di Spoleto”.

