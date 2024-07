Spoleto, nuovo negozio in centro storico: è del 21enne Tommaso - Tuttoggi.info

Inaugurato in corso Garibaldi il negozio del giovane Tommaso Panetti, la soddisfazione del Comune di Spoleto

Mentre varie attività hanno chiuso i battenti negli ultimi anni, c’è chi sceglie – ed è giovanissimo – di investire aprendo un negozio nel centro storico di Spoleto. Come Tommaso Panetti, 21 anni, che nei giorni scorsi ha inaugurato in corso Garibaldi “Urban Style”.

A salutare con piacere questa inaugurazione è stata anche l’amministrazione comunale cittadina. “L’apertura di nuove attività commerciali nella nostra città, in particolare nell’area del centro storico, – viene evidenziato in una nota del Comune di Spoleto – è un segnale positivo, di vitalità imprenditoriale, che come amministrazione comunale non possiamo che accogliere con profondo piacere e soddisfazione.

In questi ultimi mesi, pur in un contesto economico non semplice, tra corso Garibaldi, corso Mazzini e piazza del Mercato sono nate nuove attività che fanno ben sperare per il futuro, perché danno linfa ad un’area che dal punto di vista commerciale, con il terremoto prima e l’emergenza sanitaria poi, ha sofferto più di altre le difficoltà degli ultimi anni.



La notizia quindi dell’apertura di un nuovo negozio in corso Garibaldi, avviato da un giovane ragazzo spoletino di ventuno anni, Tommaso Panetti, si aggiunge al piacere di stare assistendo a scelte imprenditoriali che tornano ad investire nel nostro centro storico.



Esprimiamo il nostro augurio più sincero per la buona riuscita di queste attività, fiduciosi nel fatto che una crescente vitalità imprenditoriale possa essere un asse portante nel percorso di rinascita della parte più antica e suggestiva della città”.