Spoleto, mercoledì possibili interruzioni per l’acqua in metà centro storico

Niente acqua in metà del centro storico di Spoleto nella giornata di mercoledì 18 maggio 2022, disagi dalle 9 alle 18: le vie interessate

La Valle umbra servizi informa infatti che a causa della necessità di eseguire interventi manutentivi alla rete idrica in via del Municipio, nella giornata di mercoledì 18 maggio 2022, nella fascia oraria 9.00 – 18.00, e comunque fino alla fine dei lavori, si potranno verificare cali di pressione in rete e possibili interruzioni nella erogazione dell’acqua.