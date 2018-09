Spoleto, il Comitato Residenti Centro Storico incontra il sindaco De Augustinis

L’Associazione Comitato Residenti Spoleto Centro Storico, in una nota alla stampa, rende noto che Residenti associati e non associati e chiunque voglia, potranno partecipare all’incontro con il Sindaco di Spoleto Dr. De Augustins. che avrà come finalità la discussione e la definizione di alcune istanze riguardanti il centro storico e l’acropoli cittadina in generale.

L’appuntamento è all’Hotel dei Duchi giovedì 6 settembre alle ore 21,00.

Recita la nota, “Si prenderanno in esame le problematiche che questa Associazione ha ritenuto opportuno mettere in evidenza, come da Statuto, per una migliore convivenza nella nostra Città.

A partire dal discorso sulla sicurezza e sul senso civico che deve essere supportato anche dall’Amministrazione; con una programmazione volta a garantire un efficace controllo del territorio prevedendo l’investimento di sistemi di monitoraggio continuo anche attraverso telecamere nelle strade e nelle piazze.

Le esigenze degli abitanti e il loro diritto agli spazi vitali verranno esaminati sulla base della regolamentazione della ZTL, che dovrà accogliere dei cambiamenti in coerenza con tutto il progetto della Mobilità Alternativa e liberare il centro della Città da vecchie abitudini non più giustificate né giustificabili.

La realtà giornaliera del nostro Centro Storico, a vocazione turistica (è utile ricordare), ci mette di fronte a evidenti disagi di carattere igienico e di pudore sociale nell’avere per le strade e durante le ore centrali della giornata i sacchetti della raccolta differenziata, che certamente non sono un bel biglietto da visita. Né per Noi, né per i nostri ospiti. Da questo comune sentire avremmo piacere di raccogliere le idee e le proposte da suggerire all’Amministrazione per una gestione migliore dei rifiuti.

L’Associazione sta crescendo e, nel più puro spirito democratico volto alla partecipazione, promuove questo incontro come momento di ascolto e discussione delle istanze dei Residenti. Nostro compito sarà quello di accoglierle, sommando le diverse sensibilità e necessità di vita quotidiana. Sarà fatta una sintesi delle stesse da portare nel tavolo di discussione con l’ Amministrazione Comunale.

E’ l’inizio di un percorso di partecipazione attiva dei Residenti per quanto riguarda la gestione delle varie aree tematiche riguardanti il Centro storico.

