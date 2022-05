Spoleto Festival, ballare nel "metaverso" con Blanca Li e gli abiti di Chanel - Tuttoggi

Ginnasta, ballerina, coreografa e regista, Blanca Li incarna come poche l’incontro di esperienze artistiche diverse. «Avevo voglia di creare uno spettacolo che non esistesse ancora e che non avrei potuto immaginare vent’anni fa: è questo che mi entusiasma» racconta a proposito del suo nuovo spettacolo, ideato dopo Elektrik, Solstice, Goddesses & Demons, un duetto sulla femminilità danzato insieme all’Etoile del Bolshoi Ballet Maria Alexandrova, e Robot!, in cui combina coreografie per danzatori e il robot umanoide NAO.

Allieva di Martha Graham, si è esibita in centinaia di luoghi in tutto il mondo con diciassette creazioni. Per il cinema, la musica e la moda, ha collaborato come coreografa con, tra gli altri, Pedro Almodovar, Jean-Jacques Annaud, Michel Gondry, Daft Punk, Paul McCartney, Beyoncé, Blur, Coldplay, Jean-Paul Gaultier, Azzedine Alaïa, CHANEL e Stella McCartney.

Tra gli altri premi per il suo contributo alle arti e alla danza è stata nominata Chevalier de la Légion d’Honneur dal presidente François Hollande e ha ricevuto la Medalla de Oro el Mérito de las Bellas Artes dal re Juan Carlos in Spagna.

La 65a edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto s’inaugura venerdì 24 giugno alle ore 19.30 in Piazza Duomo con il concerto della Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer.

