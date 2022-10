Spoleto, evento “green” per la scuola primaria “Sordini” - Tuttoggi

Nel pomeriggio infatti tutti gli alunni, bambini e ragazzi, hanno dato avvio, ognuno alla propria esperienza, sperimentando i laboratori green organizzati per l’occasione. Le classi quinte hanno, come in un grande gioco dell’oca, risposto a quiz e test scientifici, girando tra quattro particolari postazioni ludico-educative, organizzate dai professori della scuola secondaria “L. Pianciani”. Mentre i giovani ‘ambientalisti’ delle altre classi della primaria hanno vissuto un’esperienza speciale nelle proprie aule: per i più piccoli, letture animate, interpretate e giochi di riciclo; per i più grandi, performances creativo-vegetali e pulizia del cortile (sostenuta operativamente grazie al sostegno dell’associazione Retake).

Tutti gli alunni hanno così messo mano alla concreta consapevolezza della sostenibilità, imparando ma divertendosi; obiettivo prioritario dell’evento era infatti quello di far provare e trovare alle nuove generazioni una cittadinanza solidale e consapevole, che possa far superare il tanto diffuso meccanismo di delega, rendendole coscienti che ogni piccolo contributo è un grande aiuto.

La manifestazione si è conclusa con un breve spettacolo che ha visto protagonista l’Istituto: gli alunni della Primaria con un coro e i giovani della Secondaria con esibizioni teatrali e musicali.