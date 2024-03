Spoleto, entra nel bar e distrugge tutto con una spranga: paura tra i presenti - Tuttoggi.info

Momenti di paura mercoledì pomeriggio in un bar di San Giovanni di Baiano per un uomo che ha danneggiato il locale. Intervengono i carabinieri

Sono stati momenti di paura nel pomeriggio di mercoledì in un bar di Spoleto dove un uomo, dopo essere entrato nel pubblico esercizio con una spranga di ferro, ha iniziato a distruggere tutto. Ignoti i motivi del gesto, che non sembrerebbero legati a screzi con alcuno.

Nessuna persona è rimasta ferita, ma grande è stata l’apprensione per quanto stava accadendo tra i clienti ed i dipendenti del bar – il “Kiss” di San Giovanni di Baiano – con il titolare che ha chiamato i carabinieri, giunti poi sul posto. La posizione dell’uomo, che abita nella zona, è al vaglio dei militari dell’Arma, coordinati dal capitano Teresa Messore. Il titolare del bar Kiss ha sporto formale querela per i danneggiamenti subiti, particolarmente ingenti. Per l’uomo potrebbe scattare nelle prossime ore una denuncia a piede libero, al termine degli accertamenti dei carabinieri. Come detto, fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se le diverse persone presenti all’interno del locale in quel momento si sono visibilmente spaventate alla vista della furia dell’uomo.

(foto di repertorio)