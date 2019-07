“Spoleto d’Estate… e non solo”, il Jazz, Maria Rosaria Omaggio e Patti Smith, ma senza Ada Urbani

“L’opera e i recital a cura del Teatro Lirico Sperimentale, Maria Rosaria Omaggio protagonista di Note Lettere, una serie di concerti di musica da camera diretti da Niccolò Muti, uno spettacolo comico, diretto da Riccardo Leonelli, ambientato nell’Antica Roma, un monologo di Stefano de Majo su San Francesco e al Bosco Sacro di Monteluco, un recital dedicato a Lucrezia Borgia, i concerti all’alba di Umbria Ensemble alla Rocca Albornoz, un tributo allo swing degli anni ‘30 e ‘40, recital-tributo alla tradizione musicale napoletana e a quella medioevale ancora con Maria Rosaria Omaggio, il più importante evento cicloturistico del centro Italia lungo il suggestivo percorso della ex ferrovia Spoleto-Norcia, la magia del tango con TangOpera e i tradizionali appuntamenti con la tombola di Ferragosto, un festival delle birre artigianali e un evento di street food solidale, trekking e visite guidate per scoprire monumenti celebrati e angoli nascosti della città: sono solo alcuni degli appuntamenti di “Spoleto d’Estate e non solo…” un ricco e denso programma che, estendendosi senza soluzione di continuità fino alla fine dell’anno, compone un cartellone lungo e ininterrotto di eventi, nel pieno solco della vocazione di Spoleto come città ideale per lo spettacolo e la cultura.”

Inizia così la nota ufficiale dell’Amministrazione comunale che segue la presentazione odierna alla stampa di “Spoleto d’estate…e non solo”. Un titolo ancora una volta costruito strizzando l’occhiolino al pubblico di cittadini e turisti con l’aiuto dei puntini di sospensione, come a dire “…e non vi abbiamo detto ancora tutto…”.

Lo conferma infatti in conferenza stampa proprio il sindaco di Spoleto, Umberto de Augustinis che spiega con un velo di mistero, come siano in corso di perfezionamento ulteriori accordi con artisti per eventi straordinari ed anche un po’ a sorpresa.

Nel frattempo però tutta l’attenzione si fissa su grandi nomi e appuntamenti da non perdere che si susseguiranno fino a dicembre, come quelli con Uto Ughi e Patti Smith, il concerto che celebra il magistero musicale di Ennio Morricone e una mini rassegna dal titolo “Spoleto Jazz Season” che vanta, tra gli altri, nomi del calibro di Fabrizio Bosso e Javier Girotto e un Festival Nazionale dei Dolci tipici Italiani dal titolo Dolci d’Italia.

Il lettore non pensi di aver capito male quando si parla di spettacoli a ottobre e dicembre, perchè il “non solo” nel titolo della rassegna, al momento è esattamente l’estensione cronologica del programma che a questo punto mette le vere novità proprio al cader delle foglie. Sicchè oggi, 25 luglio, ci si è riuniti per parlare di qualcosa che è solo in minima parte “Spoleto d’estate”. Ma in verità la cosa non deve stupire più di tanto, visto che anche l’assessore alla Cultura, Ada Urbani, non era presente.

Alla conferenza stampa odierna, si è arrivati infatti con gli animi tesi, politicamente parlando, dopo che il PD di Spoleto ha sferrato nei giorni scorsi un attacco ad “alzo zero” sulla figura della Urbani, bollata nel suo ruolo amministrativo come “inadeguata” (CLICCA QUI). L’assessora, donna dal carattere sulfureo, ha risposto con una nota che a molti è sembrata poco chiara (CLICCA QUI), ma sicuramente diretta e senza mediazioni.

Sta di fatto che all’importante appuntamento di oggi, rimandato in precedenza e poi riconfermato nel giro di poche ore, la Urbani non c’era, mentre invece girava su tutti i telefonini in sala una sua foto con il mitico Peppino di Capri, proprio in quel di Capri (vedi nella gallery).

Il primo cittadino, professionalmente avvezzo, per anni, alla navigazione tempestosa della politica romana, ha subito spiegato con destrezza semantica ai presenti che “Ada ha fatto un grandissimo lavoro ed è stata molto utile come sempre nella redazione di questo programma. Può capitare che si senta il bisogno di avere un pò di riposo ed infatti, beata lei, è quello che sta facendo”.

La cosa ha in se una componente di comicità involontaria, poichè fa tornare in mente le famose vacanze per motivi di salute dei membri del comitato centrale del PCUS ai tempi di Krusciov o Breznev, quando se si cadeva politicamente in disgrazia, chissà perchè ci si ritrovava sempre a fare le cure termali in Crimea.

Ora Capri e l’abbraccio del mitico Peppino sono di sicuro più avvolgenti e rassicuranti del triplice bacio di saluto della vecchia Urss, ma sta di fatto che a parlare di Spoleto d’Estate oggi c’erano, oltre al sindaco, Massimiliano Montesi, consigliere con delega allo Sport, e il Vicesindaco Beatrice Montioni. Una sorta di Stato Maggiore delle emergenze.

Ad un primo sguardo non si può certo negare che il programma di Spoleto d’Estate non sia un progetto eclettico, un viaggio attraverso tanti generi, una manifestazione ricca e inclusiva che unisce personalità della cultura e talenti locali, insigni istituzioni e associazioni cittadine.

Tuttavia, come già in altre occasioni ci capitò di scrivere, la tecnica di assemblaggio del progetto è sempre la stessa, meglio nota come “apri il frigorifero e prendi quello che c’è”. Ci fu un sindaco di Spoleto, qualche legislatura fa, che era diventato uno specialista del genere, e con tutto quello che la città aveva a disposizione “in frigorifero”, tra associazioni ed enti, costruiva cartelloni fantasmagorici senza dover sborsare di tasca propria cifre consistenti per una vera e propria organizzazione degna di tale nome.

Nel caso odierno invece, eccezion fatta per tutti gli appuntamenti strettamente estivi (luglio ormai è andato, rimane agosto e settembre), tutto il resto porta un segno distintivo molto chiaro, ed è quello delle buone relazioni dell’assessore Ada Urbani. Non sfugge infatti che alcuni eventi, come la mini rassegna del Jazz targata Visioninmusica di Silvia Alunni, il ritorno a Spoleto di Maria Rosaria Omaggio, protagonista in più di un appuntamento, e persino (in qualche modo) il concerto evento di Patti Smith, targato Athanor Eventi, sono anche “figli di Ada”. Anema e core, giusto per citare Peppino nostro.

Ma non essendo retroscenisti di professione, e riconoscendo il valore terapeutico dell’aria caprese, attendiamo con ansia il ritorno a Spoleto della titolare dell’assessorato alla Cultura.

Alleghiamo di seguito, per dovere di informazione, la lista interminabile di appuntamenti “tutti frutti”.

IL PROGRAMMA

Sabato 20/07/19

Spoleto sulla Luna

17.00 convegno scientifico Palazzo Mauri

18.30 proiezioni cinematografiche Sala Pegasus

22.30 osservazione della luna Giro della Rocca (Belvedere del Ponte)

A cura della Fondazione Francesca Valentina e Luigi Antonini

Da Sabato 20 a Domenica 28/07/2019

Campionato Nazionale di Scacchi

Complesso Monumentale di San Nicolò

A cura di UNICHESS

Domenica 21/07/19

Spolethonfun

Spoleto – vie del centro e prati di Monteluco

trekking urbani, fitness e attività ludico ricreative

A cura di Unique Fitness&Salute e Social Sport Spoleto

19.30 – Dalla Rocca alla Roccia… in musica

Rocca Albornoz – salone Antonini

Concerto Trio d’archi di Perugia

op 3 n. 1 e op 9 n. 3 di Beethoven

A cura di Int.Geo.Mod.

Venerdì 26/07/19

21.00 – TangOpera

Teatro Nuovo “G. C. Menotti”

Danza-musica-lirica

A cura di Amici della lirica di Terni

Domenica 28/07/19

08.15 – Gara podistica “Spoleto-Monteluco”

ASD 2S Atletica Spoleto

10.30 – intera giornata

Pony Day, il battesimo della sella

Monteluco

cavalcate – spettacoli – musica live

A cura della ProLoco Monteluco – evento gratuito

21.00 – Note Lettere

Palazzo Collicola

Viaggio in Italia

A cura del Teatro Lirico Sperimentale TLS, Maria Rosaria Omaggio e Andrea Tomasini

Martedì 30/07/19

18.30 – Concerto di musica classica

Lex Spoletina – Bosco Sacro

Concerto diretto dal Maestro L. Ricci Muti

A cura di Pro Loco Monteluco

Da Venerdì 2 a Domenica 04 /08/19

Monteluco Motor Festival

Spoleto Monteluco

Rievocazione storica, moto incontro, mercatino di scambio

A cura del Moto Club Spoleto

Da Venerdì 02/08 a Venerdì 27/09/19 tutti i venerdì

19.30 – Mezz’ora dopo la chiusura – Galleria d’Arte Moderna di Spoleto “G. Carandente”

Palazzo Collicola – Visite guidate tematiche

A cura di Sistema Museo – appuntamento gratuito – consigliata prenotazione

Venerdì 02/08/19

21.00 -AMATORES – Amori e risate nell’Antica Roma

Teatro Caio Melisso

Associazione di promozione sociale “Povero Willy”

Martedì 06/08/19

19.00 – Immaginario & Immaginazioni

Cortile di Palazzo Collicola

Letture all’imbrunire del Maggio d’Estate

“I nostri incubi”

Mercoledì 07/08/19

18.00 – Incontri Musicali 2019

Rocca Albornoz

Concerti di musica da camera – direttore artistico Niccolò Muti

A cura dell’Associazione Spoleto Studi d’Arte

Venerdì 09/08/19

18.00 – Eine Kleine Musik 2019

Teatro Caio Melisso

Kermesse dedicata alla Spagna – prima parte al pianoforte, brani di I. Albeniz, M. de Falla, A. Piazzolla e H. Villa-Lobos con poesie di A. Machado – seconda parte opera in un atto “El retablo de Maese Pedro”di M. de Falla

A cura del Teatro Lirico Sperimentale TLS

18.00 – Incontri Musicali 2019

Rocca Albornoz

Concerti di musica da camera – direttore artistico Niccolò Muti

Associazione Spoleto Studi d’Arte

19.00 – 39° ferragosto spoletino – Serata country

The Roof Garden – musica dal vivo con la Western Country Band con ballerini di country dance

A cura della Pro Loco “A. Busetti”

Sabato 10/08/19

18.00 e 20.30 – Eine Kleine Musik 2019

Teatro Caio Melisso

Kermesse dedicata alla Spagna – prima parte al pianoforte, brani di I. Albeniz, M. de Falla, A. Piazzolla e H. Villa-Lobos con poesie di A. Machado – seconda parte opera in un atto “El retablo de Maese Pedro”di M. de Falla

A cura del Teatro Lirico Sperimentale TLS

18.00 – 39° ferragosto spoletino – Aspettando le stelle cadenti

Trekking Urbano: Spoleto, storie poco note in città. Vicoli e piazzette di Spoleto, i suoi personaggi, i loro nomi e la loro storia a cura di Irene Maturi

Trekking Urbano: Filippo Lippi (Firenze 1406-Spoleto 1469) l’uomo, il pittore. Un ricordo in musica e poesia nel 550 anniversario. A cura di Caterina Sapori, con la partecipazione di Roberto Quirino, Stefano Chiampo, Paolo Benedetti del Rio, Camilla Mariani Zucchi

20.30 – 39° ferragosto spoletino – A cena guardando le stelle in Corso Mazzini

A cura della Pro Loco “A. Busetti”

Domenica 11/08/19

18.00 – Incontri Musicali 2019

Rocca Albornoz

Concerti di musica da camera – direttore artistico Niccolò Muti

Associazione Spoleto Studi d’Arte

21.30 – 39° ferragosto spoletino – Spoleto cinema – il sogno hollywoodiano della città del festival

Casina dell’Ippocastano – presentano Antonella Manni e Fausto Manasse

A cura della ProLoco “A. Busetti”

Lunedì 12/08/19

21.30 – 39° ferragosto spoletino – Emozioni e note, concerto per Cristian

Casina dell’Ippocastano

A cura della ProLoco “A. Busetti”

Martedì 13/08/19

18.00 – Incontri Musicali 2019

Rocca Albornoz

Concerti di musica da camera – direttore artistico Niccolò Muti

A cura di Associazione Spoleto Studi d’Arte

18.00 – 39° ferragosto spoletino – Sfilata di moda vintage

Casina dell’Ippocastano

A cura della ProLoco “A. Busetti”

22.00 – Lab420

The Roof Garden

Incontri conviviali con intrattenimento musicale

Mercoledì 14/08/19

18.00 – Musica Swing anni ‘30-’40

Largo Ferrer

Concerto della Remember Band

21.30 – 39° ferragosto spoletino – Ricordando Alberto Talegalli

Casina dell’Ippocastano – proiezione audio e video di monologhi e filmati

Nel corso della serata verrà assegnato il 28° Premio Alberto Talegalli ( a cura della Pro Loco di Eggi)

A cura della Pro Loco “A. Busetti”

22.00 – Lab420

The Roof Garden

Incontri conviviali con intrattenimento musicale

Giovedì 15/08/19

12.00 – Gruppo Ottoni Girolamo Fantini

Itinerante – Centro Storico

18.00 – Incontri Musicali 2019

Rocca Albornoz

Concerti di musica da camera – direttore artistico Niccolò Muti

Associazione Spoleto Studi d’Arte

22.00 – 39° ferragosto spoletino – Estrazione tombola e Lotteria di Ferragosto

Piazza del Mercato

A cura della ProLoco “A. Busetti”

Domenica 18/08/19

06.20 – La Rocca all’alba: concerti

Rocca Albornoz

“Cinema, Jazz e Tango: Emozione d’Estate. Il Sax di Federico Mondelci con UmbriaEnsemble”

Martedì 20/08/19

19.00 – Immaginario & Immaginazioni

Cortile di Palazzo Collicola

Letture all’imbrunire del Maggio d’Estate

“I nostri sogni”

Mercoledì 21/08/19

21.00 – Note Lettere

Centro Civico di San Nicolò

“Colori francesi”

A cura del Teatro Lirico Sperimentale TLS, Maria Rosaria Omaggio e Andrea Tomasini

Sabato 24/08/19

06.30 – La Rocca all’alba: concerti

Rocca Albornoz

“Le Follie di Paganini”, alle radici del virtuosismo strumentale

UmbriaEnsemble

18.30 – Francesco e il Bosco Sacro

Monteluco – Bosco Sacro

Monologo di Stefano de Majo, con musiche dal vivo di Fabrizio Longaroni tastiera, tromba e voce e Gustavo Gasperini al violino

Domenica 25/08/19 – 39° ferragosto spoletino – Giornata delle tradizioni

Località Montebibico – patate arcacciate, cotte e magnate

A cura della ProLoco “A. Busetti”

Martedì 27/08/19

19.00 – Immaginario & Immaginazioni

Cortile di Palazzo Collicola

Letture all’imbrunire del Maggio d’Estate

“La nostra luna”

Mercoledì 28/08/19

19.00 – Contaminazioni napoletane: parole e musica

Palazzo Collicola

Mirko Bonucci alla chitarra con letture di Maria Rosaria Omaggio

Venerdì 30, sabato 31/08 e domenica 1/09/19

La Spoleto-Norcia in MTB

Evento cicloturistico lungo il percorso della ex ferrovia Spoleto-Norcia. Sport, salute e turismo

A cura della ASD MTB SPOLETO

Venerdì 06/09/2019

Bat Night

Monteluco – Bosco Sacro

A cura della Pro Loco Monteluco

Da Venerdì 6 a Domenica 8/09/2019

Fermento, festival della birra artigianale

A cura di Associazione Culturale Even Sound

Domenica 8 e Lunedì 9/09/19

Fiera della Madonna di Loreto

Viale Trento e Trieste

Domenica 8/09/19

18.30- Il mistero dell’amore: Laura, Beatrice e Fiammetta

Rocca Albornoz

Brani recitati e musica medievale, Compendium Musici con Maria Rosaria Omaggio

Da venerdì 13 a Domenica 15/09/19

Street food Solidale

Giardini di Viale Matteotti

Il gusto per la cucina si fonde alla solidarietà

A cura dell’Associazione World Ruota Intorno a Te

Sabato 21/09/19

21.00 – Poesie e melodie per Lucrezia

Rocca Albornoz

Compendium Musici con letture a cura della Scuola di teatro Teodelapio

SPOLETO d’Estate… e non solo

Domenica 29/09/19

Eco-camminata Fascia Olivata Assisi Spoleto

A cura di Associazione culturale Panathlon International

Venerdì 04/10/19

Spoleto Jazz Season: Nick The Nightfly – be yourself

Teatro Caio Melisso

Nick The Nightfly voce; Amedeo Adriano, batteria; Claudio Colasazza, pianoforte; Francesco Puglisi, basso; Jerry Popolo, sassofono

A cura della Associazione Visioninmusica

Venerdì 18/10/19

Spoleto Jazz Season: Dock in absolute – Unlikely

Teatro Caio Melisso

Jean-Philippe Koch, pianoforte; David Kintziker, basso; Michel Mootz, batteria

A cura della Associazione Visioninmusica

Da Venerdì 1 a Domenica 3/11/19

Dolci d’Italia

Centro Storico

Sweet Show, Dolci Tipici Regionali, Piccoli Pasticceri Crescono, Sweet Academy, Dolce Sapere, Entertainment, Convegni e Incontri, Questo l’ho fatto io e Concorso Sweet Christmas

A cura di Confcommercio e EPTA

25a mostra convegno funghi ed erbe spontanee

Piazza Garibaldi e Auditorium

A cura della ProLoco “A. Busetti”

Venerdì 15/11/19

Spoleto Jazz Season: Fabrizio Bosso & Javier Girotto Latin Mood – Vamos

Teatro Nuovo “G. C. Menotti”

Fabrizio Bosso, tromba e flicorno; Javier Girotto, sassofono e percussioni; Natalio Mongalavite, pianoforte; Luca Bulgarelli, basso; Lorenzo Tucci, batteria; Bruno Marcozzi, percussioni

A cura della Associazione Visioninmusica

Martedì 03/12/19

Patti Smith ‘Words and Music’

Teatro Nuovo “G. C. Menotti

Patti Smith in concerto accompagnata da Tony Shanahan alla chitarra e al pianoforte

A cura di Imarts International Music and Arts

Da Domenica 8/12/19 a Lunedì 6/01/20

I Mercatini di Natale e la pista di ghiaccio

Centro Storico

Viaggio di Natale in gioco

Centro Storico

Domenica 08/12/19

Concerto dell’Immacolata

Teatro Nuovo “G. C. Menotti”

A cura di AVIS Sezione di Spoleto

Martedì 22/12/19

Scambiamoci gli auguri di Natale

Teatro Nuovo “G. C. Menotti”

Sabato 28/12/19

21.00

Salutiamo il 2019. Musiche di Ennio Morricone

Teatro Nuovo “G. C. Menotti”

A cura di Mea Concerti

Martedì 31/12/19

22.00

Capodanno in piazza

Lunedì 06/01/20

17.00

I giovani talenti spoletini: Samuele Telari

Teatro Caio Melisso

MOSTRE

8-21 agosto

SPOLETO INCONTRA YAMAGUCHI a cura di Iko Studio – Ex Monte di Pietà

NUOVO ALLESTIMENTO DELLA GALLERIA D’ARTE MODERNA “G. Carandente”

fino al 29 settembre

HYPERMEASURES di Loris Cecchini

MARMORIIMARMOREI di Bruno Ceccobelli

Palazzo Collicola

A cura di Marco Tonelli

fino al 1 settembre

NO-IO – doppia personale di Massimiliano Poggioni e David Pompili Galleria ADD-art

via Palazzo dei Duchi 6

fino al 30 settembre

SPOLETO 1960. IL TERZO FESTIVAL DEI DUE MONDI tra innovazione e tradizione Sezione dell’Archivio di Stato di Spoleto

Largo G. Ermini

Acura della Sezione dell’Archivio di Stato di Spoleto

IL TEATRO NASCOSTO – Una storia per immagini fotografie inedite del cantiere di Sant’Agata (1938-1960)

Museo Archeologico e Teatro Romano

Foto: Tuttoggi.info (Carlo Vantaggioli)

