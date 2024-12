Spoleto, Danilo Chiodetti è il nuovo vicesindaco - Tuttoggi.info

In attesa dell’annunciato rimpasto di Giunta a Spoleto, dopo che Stefano Lisci è stato eletto in Consiglio regionale, il sindaco Andrea Sisti ha nominato Danilo Chiodetti vicesindaco. Lo annuncia una nota del Comune di Spoleto, confermando una ipotesi che era nell’aria da tempo.

“A seguito delle dimissioni presentate il 10 dicembre scorso dal vicesindaco Stefano Lisci, eletto consigliere regionale in occasione delle elezioni del 17-18 novembre 2024, questa mattina, con decreto sindacale n° 17, – si legge nel comunicato – il sindaco Sisti ha nominato Danilo Chiodetti, assessore alla valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio, nuovo vicesindaco del Comune di Spoleto fino alla scadenza del mandato.

Si ricorda che il Vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest’ultimo e in tutti gli altri casi previsti dall’ordinamento giuridico. In caso di contestuale assenza o impedimento temporaneo del Sindaco e del Vicesindaco la supplenza per gli atti e le attività che la normativa legislativa, statutaria e regolamentare attribuisce direttamente al Sindaco spetta all’Assessore più anziano di età, come previsto dall’art. 58, comma 3, dello Statuto comunale”.