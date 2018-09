Spoleto, da dicembre finalmente la fermata del Frecciabianca

share

Dopo anni di battaglie da parte del Comitato viaggiatori di Spoleto (che di recente ha incontrato anche il sindaco De Augustinis), finalmente a breve sarà realtà la fermata del Frecciabianca nella stazione ferroviaria della città del Festival dei Due Mondi. E’ quanto si apprende dal sito di Trenitalia, che con il nuovo orario invernale (in vigore dal 10 dicembre 2018) introduce l’attesa e discussa fermata spoletina del Frecciabianca, che collega Roma Termini a Ravenna e viceversa.

I biglietti non sono ancora acquistabili, ma da quanto è possibile vedere online, sarà possibile prendere il treno Frecciabianca 8852 alle 17.30 a Roma Termini per arrivare a Spoleto alle 18.43 (quindi 1 ora e 13 minuti di viaggio, con fermata intermedia soltanto a Terni), oppure in quell’orario prendere il treno in direzione Ravenna, dove l’arrivo è previsto alle 22 (con fermate a Foligno, Fabriano, Jesi, Falconara Marittima, Pesaro e Rimini).

In direzione opposta, invece, il Frecciabianca 8851 partirà da Ravenna alle 6 del mattino per arrivare a Roma Termini alle 10.20, con fermata alla stazione di Spoleto alle ore 9.12 (1 ora e 6 minuti di viaggio). Anche in questo caso, sul sito internet di Trenitalia sono disponibili gli orari ma non è possibile acquistare i biglietti.

Insomma finalmente, anche se solo una volta al giorno, sarà possibile arrivare a Roma (o tornare) in treno con un risparmio di tempo che va da mezzora a quasi un’ora: attualmente, infatti, ci vogliono da un minimo di 1 ora e mezza (con Intercity) fino a 2 ore con alcuni tipi di treno regionale veloce.

