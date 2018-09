Spoleto, calcio a sostegno del Teatrino delle 6 con il “Torneo delle Sei”

Un torneo di calcio 5 per raccogliere fondi a favore del Teatrino delle 6 così da garantire un allestimento permanente in uno degli spazi teatrali più caratteristici e suggestivi della città.

Si chiama Torneo delle Sei, l’iniziativa sportiva nata dalla collaborazione dell’associazione CreaCultura, la libreria Aurora, il Ganzo, la Proloco di San Venanzo e Spoletonline, e patrocinata dal Comune di Spoleto, che si inserisce in un progetto di crowdfunding ideato da Tommaso Biondi e già lanciato qualche settimana fa in ambito social per dotare il Teatrino delle 6 di luci, palco, tribuna, quinte, ecc.

Sono sei le squadre di calcio a 5 che parteciperanno al “Torneo delle Sei” che si svolgerà al Ganzo in piazza Garibaldi a partire dalle 18 di domenica 9 settembre prossimo. In programma anche una cena convenzionata e musica dal vivo con protagonista il duo acustico Zelda Zarathustra.

Le squadre che scenderanno in campo, ciascuna delle quali avrà almeno due donne in formazione, sono quelle dell’Amministrazione Comunale di Spoleto, della Stella Rossa, della Proloco di San Venanzo, della selezione femminile Picchi-Ducato, della Multiservizi Srl, di Spoletonline e di una selezione femminile. Il costo totale della serata, comprensiva di cena e contributo al crowdfunding, è di 20 euro a persona, oltre ad eventuali ulteriori offerte libere.

Per info e prenotazioni 3397936784 (Daniele), 3920373901 (Tommaso), 3472862458 (Yuri).

