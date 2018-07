Spoleto, bancomat fatto esplodere nella notte | Danni ingenti

Assalto nella notte a Spoleto ad un bancomat di Banca Intesa Sanpaolo, fatto esplodere da ignoti. Tutto è accaduto intorno alle 4.30 di notte al centro civico di quartiere di San Nicolò. I malviventi hanno agito con una sostanza esplosiva, forse acetilene, distruggendo praticamente il bancomat ma facendo esplodere i vetri dei negozi circostanti e danneggiando in modo serio quelli adiacenti. I ladri hanno quindi arraffato le banconote presenti e sono fuggiti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Spoleto, guidati dal vicequestore aggiunto Claudio Giugliano, che ora stanno indagando sugli autori dell’esplosione. Ancora da quantificare il bottino, non è chiaro al momento se il bancomat fosse dotato di un sistema per macchiare le banconote in caso appunto di episodi simili per renderle comunque inutilizzabili.

Seguono aggiornamenti

