Spoleto, al via la pavimentazione su piazza XX Settembre e via della Fonte Pescaia

Sono iniziati nella giornata di ieri i lavori di ripavimentazione e di sistemazione del manto stradale in piazza XX Settembre e nelle aree limitrofe. Le zone interessate dal rifacimento della pavimentazione sono sia la suddetta piazza – compresi gli slarghi e gli spazi adiacenti al plesso scolastico – sia via della Fonte Pescaia, fino all’incrocio con via Interna delle Mura.

L’ultimazione degli interventi è prevista per il prossimo lunedì 23 luglio. L’importo complessivo dei lavori è di circa 45mila euro. Tra 10-15 giorni inizieranno invece gli interventi per sistemazione della segnaletica.

“Appena termineranno i lavori in piazza XX settembre – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Angelo Loretoni – saremo pronti per dare avvio a un altro intervento di ripavimentazione che riguarda una delle arterie più importanti della città. Abbiamo programmato infatti di risistemare il manto stradale lungo viale Giacomo Matteotti, precisamente dall’ingresso sud di Spoleto fino a piazza della Libertà. Non si tratta solo di un intervento di manutenzione stradale ma di un miglioramento complessivo del decoro urbano trattandosi di uno degli assi di attraversamento più strategici e panoramici a ridosso del centro storico di Spoleto.”

Per consentire lo svolgimento dei lavori in piazza XX Settembre in condizioni di sicurezza è stata emessa apposita ordinanza che dispone l’istituzione del divieto di sosta con l’obbligo della rimozione estesa a tutti i veicoli, nello spazio progressivamente impegnato dai lavori, dalle ore 07,00 alle ore 20,00 fino al 1 agosto e comunque fino al termine dei lavori, in piazza XX Settembre, tutta via Fonte della Pescaia, ambo i lati; piazza S. Domenico, ambo i lati e nel tratto compreso fra piazza XX Settembre e via Pierleone. Viene inoltre istituito il divieto di transito esteso a tutti i veicoli ad eccezione di quelli necessari ai lavori stradali di rifacimento della pavimentazione, dei residenti diretti e/o provenienti dai passi carrabili e dei mezzi di soccorso, nello spazio progressivamente impegnato dai lavori, dalle ore 07,00 alle ore 20,00, fino al 1 agosto 2018 e, comunque fino al termine dei lavori, in piazza XX Settembre; in via Fonte della Pescaia; in piazza S. Domenico, nel tratto compreso fra piazza XX Settembre e via Pierleone.

Stampa