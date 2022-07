Spoletino morì folgorato, dopo 10 anni condannati 2 dirigenti della Provincia - Tuttoggi

La Procura della Repubblica di Spoleto aveva dunque aperto un’inchiesta per omicidio colposo e violazione delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro a carico di quattro persone: l’allora direttore generale dell’ente (poi prosciolto dalle accuse), due dirigenti e l’allora caposquadra. Venerdì il giudice Maria Silvia Festa ha condannato i due dirigenti della Provincia di Perugia imputati per omicidio colposo a 1 anno e 2 mesi di reclusione, con pena sospesa. Assolto, per lo stesso reato, l’allora caposquadra. Mentre tutti e tre gli imputati sono stati assolti per intervenuta prescrizione in merito alle accuse di violazioni sulla sicurezza sul lavoro.

I due dirigenti della Provincia, insieme allo stesso ente riconosciuto quale responsabile civile, sono stati inoltre condannati al pagamento, nei confronti dei familiari di Marco Orsolini costituitisi parte civile, di provvisionali per un totale di 90mila euro, oltre alle spese processuali. Il giudice ha inoltre condannato i due dirigenti e la Provincia di Perugia al pagamento di una provvisionale di oltre 137mila euro nei confronti dell’Inail.